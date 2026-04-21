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Bollywood News LIVE: धुरंधर जैसी फिल्म में काम करना चाहते हैं अक्षय कुमार, अनीत पड्डा का इमोशनल नोट

Entertainment News: किस फिल्म ने कितनी कमाई की है? किसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? आपके पसंदीदा सितारों की जिंदगी में क्या चल रहा है? टीवी शोज में क्या होने वाला है? हर चीज की जानकारी आपको यहां मिलेगी।

Bollywood News LIVE: धुरंधर जैसी फिल्म में काम करना चाहते हैं अक्षय कुमार, अनीत पड्डा का इमोशनल नोट

Bollywood News LIVE

Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 21 Apr 2026 11:56 AM IST
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बॉलीवुड की चकाचौंध हो या ओटीटी का सस्पेंस, साउथ का स्वैग हो या टीवी की गपशप…मनोरंजन की दुनिया में आज जो कुछ घटेगा उसका हर छोटा-बड़ा अपडेट आपको यहां मिलेगा।

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस से इसकी शुरुआत करते हैं। ‘भूत बंगला’ ने डे 4 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 64.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। (ये भी पढ़ें: LIVE: आज हो रही है ‘भूत बंगला’ की ठीक ठाक कमाई, जानें डे 5 का कलेक्शन) वहीं रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने डे 33 तक 1,117.29 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

टीवी सीरियल का अपडेट

अब टीवी सीरियल्स में आने वाले ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा को पता चल जाएगा कि दिग्विजय उसके पति अनुज कपाड़िया को जानते हैं और सावी के कैफे के पीछे भी अनुज का ही हाथ। वहीं ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा सच जान जाएगी। अभिरा, काजल और विद्या की बातें सुन लेगी और उसे पता चल जाएगा कि उसके और अरमान के बीच आठ साल पहले विद्या ने जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की थीं।

21 Apr 2026, 11:56:27 AM IST

धुरंधर पर क्या बोले अक्षय कुमार?

अक्षय कुमार ने सुभांकर मिश्रा को दिए पॉडकास्ट में धुरंधर की तारीफ की और कहा, ‘सिनेमा बदल रहा है। कभी मौका मिलेगा ऐसे सिनेमा में काम करने का तो जरूर करूंगा।’

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21 Apr 2026, 11:40:20 AM IST

अनीत पड्डा ने लिखा इमोशनल नोट

'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादाजी का निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरे जीवन का एकमात्र प्यार, आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन आप मक्खन को नहीं भूले। आपने प्यार को थामे रखा, भले ही आप याददाश्त को थामे नहीं रख सके।’

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21 Apr 2026, 11:10:18 AM IST

परेश रावल ने की सुनील ग्रोवर की तारीफ

परेश रावल ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘अभि, जब आप कपिल शर्मा शो को देखते हैं और जब आप सुनील ग्रोवर जैसे टैलेंट को देखते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंट का ज्वालामुखी हैं। उस कॉमेडी के साथ हमारा कॉम्पिटिशन है तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना फिल्म नहीं चलेगी।’

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21 Apr 2026, 11:10:18 AM IST

रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म

बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' एक मई के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में जेनेलिया भी हैं और उनके 10 साल का बेटा राहिल भी हैं। बता दें, राहिल इस फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर रहे हैं।

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