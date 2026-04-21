Bollywood News LIVE: धुरंधर जैसी फिल्म में काम करना चाहते हैं अक्षय कुमार, अनीत पड्डा का इमोशनल नोट

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Tue, 21 Apr 2026 11:56 AM IST

21 Apr 2026, 11:56:27 AM IST धुरंधर पर क्या बोले अक्षय कुमार? अक्षय कुमार ने सुभांकर मिश्रा को दिए पॉडकास्ट में धुरंधर की तारीफ की और कहा, ‘सिनेमा बदल रहा है। कभी मौका मिलेगा ऐसे सिनेमा में काम करने का तो जरूर करूंगा।’

21 Apr 2026, 11:40:20 AM IST अनीत पड्डा ने लिखा इमोशनल नोट 'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादाजी का निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरे जीवन का एकमात्र प्यार, आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन आप मक्खन को नहीं भूले। आपने प्यार को थामे रखा, भले ही आप याददाश्त को थामे नहीं रख सके।’

21 Apr 2026, 11:10:18 AM IST परेश रावल ने की सुनील ग्रोवर की तारीफ परेश रावल ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘अभि, जब आप कपिल शर्मा शो को देखते हैं और जब आप सुनील ग्रोवर जैसे टैलेंट को देखते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंट का ज्वालामुखी हैं। उस कॉमेडी के साथ हमारा कॉम्पिटिशन है तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना फिल्म नहीं चलेगी।’