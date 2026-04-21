Bollywood News LIVE: धुरंधर जैसी फिल्म में काम करना चाहते हैं अक्षय कुमार, अनीत पड्डा का इमोशनल नोट

धुरंधर पर क्या बोले अक्षय कुमार?
अक्षय कुमार ने सुभांकर मिश्रा को दिए पॉडकास्ट में धुरंधर की तारीफ की और कहा, ‘सिनेमा बदल रहा है। कभी मौका मिलेगा ऐसे सिनेमा में काम करने का तो जरूर करूंगा।’
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बॉलीवुड की चकाचौंध हो या ओटीटी का सस्पेंस, साउथ का स्वैग हो या टीवी की गपशप…मनोरंजन की दुनिया में आज जो कुछ घटेगा उसका हर छोटा-बड़ा अपडेट आपको यहां मिलेगा।
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉक्स ऑफिस से इसकी शुरुआत करते हैं। ‘भूत बंगला’ ने डे 4 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 64.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। (ये भी पढ़ें: LIVE: आज हो रही है ‘भूत बंगला’ की ठीक ठाक कमाई, जानें डे 5 का कलेक्शन) वहीं रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने डे 33 तक 1,117.29 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
टीवी सीरियल का अपडेट
अब टीवी सीरियल्स में आने वाले ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा को पता चल जाएगा कि दिग्विजय उसके पति अनुज कपाड़िया को जानते हैं और सावी के कैफे के पीछे भी अनुज का ही हाथ। वहीं ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा सच जान जाएगी। अभिरा, काजल और विद्या की बातें सुन लेगी और उसे पता चल जाएगा कि उसके और अरमान के बीच आठ साल पहले विद्या ने जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की थीं।
धुरंधर पर क्या बोले अक्षय कुमार?
अक्षय कुमार ने सुभांकर मिश्रा को दिए पॉडकास्ट में धुरंधर की तारीफ की और कहा, ‘सिनेमा बदल रहा है। कभी मौका मिलेगा ऐसे सिनेमा में काम करने का तो जरूर करूंगा।’
अनीत पड्डा ने लिखा इमोशनल नोट
'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा के दादाजी का निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरे जीवन का एकमात्र प्यार, आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन आप मक्खन को नहीं भूले। आपने प्यार को थामे रखा, भले ही आप याददाश्त को थामे नहीं रख सके।’
परेश रावल ने की सुनील ग्रोवर की तारीफ
परेश रावल ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘अभि, जब आप कपिल शर्मा शो को देखते हैं और जब आप सुनील ग्रोवर जैसे टैलेंट को देखते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंट का ज्वालामुखी हैं। उस कॉमेडी के साथ हमारा कॉम्पिटिशन है तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना फिल्म नहीं चलेगी।’
रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म
बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' एक मई के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में जेनेलिया भी हैं और उनके 10 साल का बेटा राहिल भी हैं। बता दें, राहिल इस फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर रहे हैं।
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