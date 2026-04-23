Bollywood News LIVE: अनुपमा को होगा अनहोनी का एहसास, अभिरा के हाथ लगेगा सबूत और चश्मदीद गवाह

Entertainment News LIVE Updates

Entertainment News LIVE Updates: मनोरंजन जगत में आज हलचल काफी तेज है। ऐसे में हम आप तक ‘धुरंधर 2’ और ‘भूत बंगला’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज द्वारा की जा रही नई घोषणाओं तक, हर न्यूज इस लाइव ब्लॉक के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। (ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla Day 7 Box Office Collection LIVE: भूत बंगला का डे 7, स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 को छोड़ा पीछे) तमिलनाडु वोटिंग आज तमिलनाडु में वोटिंग भी है। ऐसे में आपको वोट देने जा रहीं फिल्म इंडस्ट्री की कई मशहूर हस्तियों की तस्वीरें और वीडियो भी दिखाएंगे। दरअसल, इस बार की वोटिंग खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ एक्टर विजय ने पिछले साल अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी और इस साल वे पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं।

23 Apr 2026, 12:45:37 PM IST ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आगे क्या होगा? टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के प्रोमो के मुताबिक, अभिरा और अरमान के हाथ मायरा की बेगुनाही का सबूत लगेगा। उन्हें चश्मदीद गवाह भी मिल जाएगा, लेकिन अरमान को कोर्ट पहुंचने में देरी हो जाएगी।

23 Apr 2026, 12:43:14 PM IST अनुपमा में आने वाला ट्विस्ट सावी का कैफे बंद होने के बाद अनुपमा, दिग्विजय, जया और बंकू के साथ अहमदाबाद चली जाएगी। वहां उसे इस बात का संकेत मिलेगा कि उसके और राही के बीच दरार आने वाली है।

23 Apr 2026, 12:07:17 PM IST सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह के बारे में क्या कहा? सारा अर्जुन ने फेमिना इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘को-एक्टर के मामले में रणवीर सिंह की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। वे वास्तव में यह मानते हैं कि यह फिल्म सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि सबकी है। सिर्फ एक्टर्स की नहीं, बल्कि टेक्निशियन्स, स्पॉट बॉयज और क्रू के हर सदस्य के साथ वह एक जैसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने अपनी सिनियोरिटी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया और न ही कभी दूसरों को छोटा महसूस कराया।’

23 Apr 2026, 12:07:18 PM IST इन्होंने दिए वोट आज तमिलनाडु के पोलिंग बूथों पर कई जानी-मानी हस्तियां नजर आईं। सुपरस्टार रजनीकांत, फिल्ममेकर एटली, म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर, अभिनेता धनुष, अजित कुमार, कमल हासन और श्रुति हासन ने अपना वोट डाला। इनमें से कई लोग वोट डालने के बाद गर्व से अपनी उंगलियों पर लगी स्याही दिखाते हुए भी नजर आए।