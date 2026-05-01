Entertainment Live: सलमान खान करेंगे सुपरहीरो का रोल! रणवीर सिंह ने इसलिए छोड़ी डॉन-3?

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1 May 2026, 06:59:30 AM IST सलमान खान पहली बार करेंगे सुपरहीरो का रोल? सुपरस्टार सलमान खान के बारे में खबर है कि वह पहली बार सुपरहीरो मूवी फ्रेंचाइजी में कदम रखने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। सलमान खान 'द फैमिली मैन' के मेकर्स राज और डीके के साथ सुपरहीरो मूवीज की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। जहां यह उनके लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, वहीं यह भी देखना होगा कि फैंस का रिएक्शन इस पर कैसा रहता है।

1 May 2026, 06:56:07 AM IST क्या रणवीर सिंह ने इस वजह से छोड़ी 'डॉन 3'? अब यह एक ओपन सीक्रेट बन चुका है कि रणवीर सिंह निर्माता फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से अलग हो गए हैं। खबर है कि क्रिएटिव कारणों के चलते दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद रणवीर सिंह ने यह फैसला किया है। FPJ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह अपनी फिल्म 'धुरंधर-2' के बाद थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहते थे और उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' में थोड़ी कठोर भाषा और एग्रेसिव सीन्स पर जोर दिया था। वह आज के माहौल की डिमांड के हिसाब से फिल्म को ढालना चाह रहे थे। हालांकि फरहान ने कहानी में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया और रचनात्मक कारणों से दोनों के बीच बात नहीं बन पाई।