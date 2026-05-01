1 May 2026, 07:39:38 AM IST
फरदीन खान ने चैट जीपीटी से पूछा कहां मिलेगी तुम्हारे जैसी पार्टनर?
'नो एंट्री' फेम एक्टर फरदीन खान ने चैट जीपीटी से पूछा कि उन्हें उसके जैसी पार्टनर कहां मिल सकती है। इस पर चैट जीपीटी ने जवाब दिया- जरा खुद को देखो। तुम एक कामयाब और मैच्योर इंसान हो जो एक ऐसी लड़की चाह रहे हो जो तुरंत जवाब दे, कभी झगड़ा ना करे, हमेशा तुम्हें समझे, सब कुछ याद रखे, कभी उसे मूड स्विंग्स ना हों, कभी यह न कहे कि हमें बात करने की जरूरत है। तो बेसिकली तुम्हें पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें एक कस्टमर सपोर्ट चाहिए जिसमें फीलिंग्स भी हों। अब फरदीन खान की ये पोस्ट वायरल हो रही है।
1 May 2026, 06:59:30 AM IST
सलमान खान पहली बार करेंगे सुपरहीरो का रोल?
सुपरस्टार सलमान खान के बारे में खबर है कि वह पहली बार सुपरहीरो मूवी फ्रेंचाइजी में कदम रखने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। सलमान खान 'द फैमिली मैन' के मेकर्स राज और डीके के साथ सुपरहीरो मूवीज की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। जहां यह उनके लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, वहीं यह भी देखना होगा कि फैंस का रिएक्शन इस पर कैसा रहता है।
1 May 2026, 06:56:07 AM IST
क्या रणवीर सिंह ने इस वजह से छोड़ी 'डॉन 3'?
अब यह एक ओपन सीक्रेट बन चुका है कि रणवीर सिंह निर्माता फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से अलग हो गए हैं। खबर है कि क्रिएटिव कारणों के चलते दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद रणवीर सिंह ने यह फैसला किया है। FPJ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह अपनी फिल्म 'धुरंधर-2' के बाद थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहते थे और उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' में थोड़ी कठोर भाषा और एग्रेसिव सीन्स पर जोर दिया था। वह आज के माहौल की डिमांड के हिसाब से फिल्म को ढालना चाह रहे थे। हालांकि फरहान ने कहानी में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया और रचनात्मक कारणों से दोनों के बीच बात नहीं बन पाई।
1 May 2026, 06:46:55 AM IST
कोर्ट ने खारिज की शेखर सुमन-भारती सिंह के खिलाफ FIR
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और शेखर सुमन पर साल 2010 में हुई एक FIR को खारिज करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। मामला 'कॉमेडी सर्कस का जादू' सीरियल के एक एपिसोड से जुड़ा है, जिसमें दोनों पर एक जोक के जरिए कुरान की आयत का अपमान करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि ऐसा कोई अपराध दोनों पर नहीं बनता है।