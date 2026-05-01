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Entertainment Live: सलमान खान करेंगे सुपरहीरो का रोल! रणवीर सिंह ने इसलिए छोड़ी डॉन-3?

Entertainment News: बॉलीवुड और फिल्मी दुनिया की हलचल से जुड़ी सभी अपडेट यहां एक ही जगह पर पाएं। मनोरंजन जगत के बड़े अनाउंसमेंट्स से लेकर स्टार्स की लाइफ तक की खबरें इस लाइव ब्लॉग पर जानें।

Entertainment Live: सलमान खान करेंगे सुपरहीरो का रोल! रणवीर सिंह ने इसलिए छोड़ी डॉन-3?

मनोरंजन जगत की ताजा खबरें सबसे पहले

Puneet Parashar| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 01 May 2026 07:40 AM IST
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मनोरंजन जगत में आज क्या कुछ चल रहा है ये इसकी अपडेट्स पाने के लिए अब अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं। दिन शुरू हो चुका है और आपके पास वक्त कम है तो यहां एक ही जगह पर आपको बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और टीवी जगत तक के सभी अपडेट मिलेंगे। कम वक्त में दिन भर के अपडेट पाने के लिए जुड़ जाइए इस लाइव ब्लॉग पर जहां आपको एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर हलचल की खबर मिलेगी। (ये भी पढ़ें: सिगरेट की डिब्बी के फॉयल पर लिखा गया था ये ऐतिहासिक गाना, सुनकर रो पड़े थे जवाहरलाल नेहरू)

भूत बंगला की बॉक्स ऑफिस पर कमाई

खिलाड़ी कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर गुरुवार (डे 14) को 3 करोड़ 40 लाख रुपये का नेट कलेक्शन करने में कामयाब रही है। फिल्म की डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस कमाई 152 करोड़ 03 लाख रुपये हो गई है। बात वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की यह फिल्म 204 करोड़ 28 लाख रुपये आज तक कमा चुकी है। कमाई का ग्राफ इस वीकेंड और ऊपर जाने की संभावना नजर आ रही है। (ये भी पढ़ें: फेमस यूट्यूबर का कुक पिछले पांच महीने तक थूककर बनाता रहा खाना, CCTV में कैद हुई उसकी घिनौनी हरकत)

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर अभी कायम

रणवीर सिंह और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी फिल्म धुरंधर 2 ने गुरुवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपये कमाए। इस कमाई को जोड़कर फिल्म का अभी तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,783.66 करोड़ रुपये हो चुका है। कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो चुकी है। देखना यह है कि क्या यह वो रिकॉर्ड बना पाएगी जिसे तोड़ पाना आने वाले वक्त में दूसरी फिल्मों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा? (ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र को याद कर रोने लगीं हेमा मालिनी, मुंह से नहीं निकल पा रहे थे शब्द; बोलीं-खुशकिस्मत हूं उनके संग लाइफ स्पेंड की)

1 May 2026, 07:39:38 AM IST

फरदीन खान ने चैट जीपीटी से पूछा कहां मिलेगी तुम्हारे जैसी पार्टनर?

'नो एंट्री' फेम एक्टर फरदीन खान ने चैट जीपीटी से पूछा कि उन्हें उसके जैसी पार्टनर कहां मिल सकती है। इस पर चैट जीपीटी ने जवाब दिया- जरा खुद को देखो। तुम एक कामयाब और मैच्योर इंसान हो जो एक ऐसी लड़की चाह रहे हो जो तुरंत जवाब दे, कभी झगड़ा ना करे, हमेशा तुम्हें समझे, सब कुछ याद रखे, कभी उसे मूड स्विंग्स ना हों, कभी यह न कहे कि हमें बात करने की जरूरत है। तो बेसिकली तुम्हें पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें एक कस्टमर सपोर्ट चाहिए जिसमें फीलिंग्स भी हों। अब फरदीन खान की ये पोस्ट वायरल हो रही है।

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1 May 2026, 06:59:30 AM IST

सलमान खान पहली बार करेंगे सुपरहीरो का रोल?

सुपरस्टार सलमान खान के बारे में खबर है कि वह पहली बार सुपरहीरो मूवी फ्रेंचाइजी में कदम रखने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। सलमान खान 'द फैमिली मैन' के मेकर्स राज और डीके के साथ सुपरहीरो मूवीज की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। जहां यह उनके लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, वहीं यह भी देखना होगा कि फैंस का रिएक्शन इस पर कैसा रहता है।

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1 May 2026, 06:56:07 AM IST

क्या रणवीर सिंह ने इस वजह से छोड़ी 'डॉन 3'?

अब यह एक ओपन सीक्रेट बन चुका है कि रणवीर सिंह निर्माता फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से अलग हो गए हैं। खबर है कि क्रिएटिव कारणों के चलते दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद रणवीर सिंह ने यह फैसला किया है। FPJ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह अपनी फिल्म 'धुरंधर-2' के बाद थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहते थे और उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' में थोड़ी कठोर भाषा और एग्रेसिव सीन्स पर जोर दिया था। वह आज के माहौल की डिमांड के हिसाब से फिल्म को ढालना चाह रहे थे। हालांकि फरहान ने कहानी में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया और रचनात्मक कारणों से दोनों के बीच बात नहीं बन पाई।

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1 May 2026, 06:46:55 AM IST

कोर्ट ने खारिज की शेखर सुमन-भारती सिंह के खिलाफ FIR

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और शेखर सुमन पर साल 2010 में हुई एक FIR को खारिज करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। मामला 'कॉमेडी सर्कस का जादू' सीरियल के एक एपिसोड से जुड़ा है, जिसमें दोनों पर एक जोक के जरिए कुरान की आयत का अपमान करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि ऐसा कोई अपराध दोनों पर नहीं बनता है।

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