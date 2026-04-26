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Bollywood News Live: चित्रांगदा ने सलमान को बताया प्रोफेशनल, आमिर खान को पड़ी थी इस AD से डांट

Bollywood News Live: 26 अप्रैल रविवार की एंटरटेनमेंट की सभी बड़ी खबरों के लिए ये लाइव ब्लॉग है। आमिर खान ने बताया कि उन्होंने बेटे की फिल्म एक दिन की बुकिंग जल्दी क्यों शुरू की। चित्रांगदा ने की सलमान खान की तारीफ। पढ़िए आज की खबरें-

Bollywood News Live: चित्रांगदा ने सलमान को बताया प्रोफेशनल, आमिर खान को पड़ी थी इस AD से डांट

Bollywood News Live 26 april 2026

Usha Shrivas| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 26 Apr 2026 08:59 AM IST
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Bollywood News Live: आज 26 अप्रैल रविवार की सबसे बड़ी खबरें आपको एक ही जगह पढ़ने को मिलेंगी। आमिर खान ने बेटे जुनैद की फिल्म एक दिन की एडवांस बुकिंग को लेकर बात की है तो एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने सलमान खान को प्रोफेशन एक्टर बताया है। श्रेया घोषाल ने अपने लिए महंगा अपार्टमेंट खरीदा है। अर्चना पूरनसिंह के बेटे के साथ पैसों का बड़ा स्कैम हो गया है, कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने शादी कर ली है। ये हैं आज की बड़ी खबरें-

इसलिए एडवांस बुकिंग की थी शुरू

आमिर खान की बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन की रिलीज डेट 1 मई 2026 है। लेकिन टिकट बुकिंग 39 दिन पहले शुरू कर दी गई थी। अब आमिर खान ने इसके पीछे की वजह बताई है। आमिर ने कहा कि एक दिन एक छोटी फिल्म है, एक्टर नए हैं। इसलिए इस फिल्म को थोड़े ज्यादा समय की जरूरत है। इसलिए बुकिंग इतने दिन पहले शुरू की गई जिससे फिल्म ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना सके।

चित्रांगदा ने सलमान को बताया प्रोफेशनल एक्टर

सलमान खान के साथ मातृभूमि में काम कर रही एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने हाल में दबंग खान की तरफी की। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें भी कहा गया था कि सलमान के पास समय की कमी हैऔर वो अनप्रोफेशनल हैं इसलिए उन्हें पहले से शेड्यूल आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन असल में चित्रांगदा को सलमान की तरफ से ऐसा नहीं लगा। वो उन्हें प्रोफेशनल एक्टर लगे।

शानू शर्मा ने की शादी

कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने शादी कर ली है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर की जिसपर उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। शानू वहीं हैं जिन्होंने रणवीर सिंह, परिणीती चोपड़ा जैसे एक्टर्स की तलाश की थी।

26 Apr 2026, 08:59:06 AM IST

आमिर खान को पड़ी थी डांट

आमिर खान ने हाल में बताया कि उन्हें फिल्म लगान के समय असिस्टेंट डायरेक्टर रीमा कागती ने डांट लगा दी थी जबकि वो खुद प्रोड्यूसर थे। आमिर खान ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रीमा को इतने सारे कलाकारों का टाइम मैनेज करना होता था जैसे कौन कब कितनी देर ब्रेकफ़ास्ट करेगा। उन्हें खाना खाने में समय लगता है इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेकफ़ास्ट के लिए 15 मिनट पहले बुला लें। लेकिन रीमा ने डांटते हुए कहा कि उनके लिए हेयर एंड मेकअप की टीम पहले नहीं आएगी। इस बात से आमिर इतने हर्ट हुए कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करना ही बंद कर दिया था।

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26 Apr 2026, 08:59:06 AM IST

श्रेया ने खरीदा लक्ज़री अपार्टमेंट

सिंगर श्रेया घोषाल ने मुंबई के पोश एरिया सांताक्रूज में एक लक्ज़री अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी कीमत 20 करोड़ से ज्तादा बताई गई है। इसके लिए श्रेया ने 1.25 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी दी है।

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26 Apr 2026, 08:59:06 AM IST

अर्चना पूरनसिंह के बेटे आयुष्मान सेठी के साथ हुआ स्कैम

अर्चना पूरनसिंह के बेटे आयुष्मान सेठी को 87 हजार की ठगी हो गई है। उनके क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे स्कैम कर लिए गए। आयुष्मान ने ये बात अपने बड़े भाई आर्यमान के व्लॉग में बताई। माहौल को हल्का बनाने के लिए आर्यमान ने अपना किस्सा भी बताया कि कैसे उनके साथ भी इसी तरह का स्कैम हुआ था। इस स्कैम में उन्हें भी 80 हजार का नुकसान हुआ था।

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