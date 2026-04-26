Bollywood News Live: चित्रांगदा ने सलमान को बताया प्रोफेशनल, आमिर खान को पड़ी थी इस AD से डांट

26 Apr 2026, 08:59:06 AM IST
आमिर खान को पड़ी थी डांट
आमिर खान ने हाल में बताया कि उन्हें फिल्म लगान के समय असिस्टेंट डायरेक्टर रीमा कागती ने डांट लगा दी थी जबकि वो खुद प्रोड्यूसर थे। आमिर खान ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रीमा को इतने सारे कलाकारों का टाइम मैनेज करना होता था जैसे कौन कब कितनी देर ब्रेकफ़ास्ट करेगा। उन्हें खाना खाने में समय लगता है इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेकफ़ास्ट के लिए 15 मिनट पहले बुला लें। लेकिन रीमा ने डांटते हुए कहा कि उनके लिए हेयर एंड मेकअप की टीम पहले नहीं आएगी। इस बात से आमिर इतने हर्ट हुए कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करना ही बंद कर दिया था।
26 Apr 2026, 08:59:06 AM IST
श्रेया ने खरीदा लक्ज़री अपार्टमेंट
सिंगर श्रेया घोषाल ने मुंबई के पोश एरिया सांताक्रूज में एक लक्ज़री अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी कीमत 20 करोड़ से ज्तादा बताई गई है। इसके लिए श्रेया ने 1.25 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी दी है।
26 Apr 2026, 08:59:06 AM IST
अर्चना पूरनसिंह के बेटे आयुष्मान सेठी के साथ हुआ स्कैम
अर्चना पूरनसिंह के बेटे आयुष्मान सेठी को 87 हजार की ठगी हो गई है। उनके क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे स्कैम कर लिए गए। आयुष्मान ने ये बात अपने बड़े भाई आर्यमान के व्लॉग में बताई। माहौल को हल्का बनाने के लिए आर्यमान ने अपना किस्सा भी बताया कि कैसे उनके साथ भी इसी तरह का स्कैम हुआ था। इस स्कैम में उन्हें भी 80 हजार का नुकसान हुआ था।