66 साल पुराना वो दर्दभरा नगमा, जिसे लिखने के लिए 105 बार बदले गए थे बोल; आज भी टूटे दिलों का है सहारा
1960 में एक गाने को बनाने में 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे। गाना इतना दर्दभरा था कि आज 66 साल बाद भी ये गाना टूटे दिलों का सहारा बना हुआ है।
आज से 66 साल पहले रिलीज हुआ एक ऐसा ही कालजयी गीत है, जो आज भी प्रेम और विरह के हर दौर में लोगों की जुबान पर रहता है। इस गाने से जुड़े किस्से भी उतने ही दिलचस्प हैं—इसके मुखड़े और बोल को 105 बार लिखा गया था, तब जाकर संगीतकार नौशाद को संतुष्टि मिली थी। इतना ही नहीं, 1960 के दौर में अकेले इस गाने को फिल्माने पर करीब 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे। क्या आप इस ऐतिहासिक गीत को पहचान पाए? लता मंगेशकर की जादुई आवाज से सजे इस गीत के बोल मशहूर शायर शकील बदायूंनी ने लिखे थे।
कौन-सी फिल्म का गाना है ये?
यह अमर गीत हिंदी सिनेमा की सबसे भव्य और ऐतिहासिक फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का है, जिसके बोल हैं— 'प्यार किया तो डरना क्या'। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई के. आसिफ की इस मास्टरपीस फिल्म में दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।
बाथरूम में रिकॉर्ड हुआ था ये गाना
दरअसल उस समय इको इफेक्ट्स का इस्तेमाल कम ही होता था। इसलिए लता मंगेशकर ने अपनी आवाज में मनचाही गहराई लाने के लिए इसे बाथरूम में रिकॉर्ड किया था।
फिल्म बनाने में लग गए थे 16 साल
'मुगल-ए-आजम' को पर्दे पर उतारने का सफर किसी महाकाव्य से कम नहीं था। इस फिल्म की नींव साल 1944 में रखी गई थी और 1946 में इसकी शूटिंग शुरू हुई। शुरुआती दौर में फिल्म की स्टारकास्ट बिल्कुल अलग थी—तब चंद्र मोहन को अकबर, डी.के. सप्रू को सलीम और नरगिस को अनारकली के किरदार के लिए चुना गया था।
इन वजहों से फिल्म बनाने में लगा इतना समय
फिल्म के निर्माण में 16 साल लगने के पीछे कई बड़े कारण थे। शुरुआत में आर्थिक तंगी के कारण काम की रफ्तार धीमी रही, फिर एक फाइनेंशियर के प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेने के बाद पूरी स्टारकास्ट बदलनी पड़ी। इस लंबी देरी के बीच यह अफवाह भी उड़ी कि फिल्म बंद हो गई है। इसी दौरान मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही ने भी अनारकली की कहानी पर फिल्म बनाने की योजना बनाई। हालांकि, जब 'मुगल-ए-आजम' के निर्देशक के. आसिफ ने उनसे बात की और स्पष्ट किया कि उनका प्रोजेक्ट अभी जिंदा है, तो कमाल अमरोही ने बड़प्पन दिखाते हुए अपनी फिल्म का विचार त्याग दिया।
15 सालों तक बॉक्स ऑफिस पर रहा एकछत्र राज
रिलीज होते ही 'मुगल-ए-आजम' ने सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। उस दौर में सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई यह फिल्म अगले 15 सालों तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही। दर्शकों के प्यार के साथ-साथ फिल्म ने 1 राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए।
बजट और कमाई का ऐतिहासिक आंकड़ा
IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग हासिल करने वाली 'मुगल-ए-आजम' उस जमाने की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। लगभग 1.5 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 5.5 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कारोबार किया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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