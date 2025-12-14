इस गाने के शूट के वक्त ऐश्वर्या राय के कान से आ गया था खून, कोरियोग्राफर को मिला था नेशनल अवॉर्ड

संक्षेप: शाहरुख खान की फिल्म देवदास का गाना डोला रे डोला एक ऐसा गाना है जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। आज हम आपको डोला रे डोला गाने से जुड़ा एक किस्सा सुना रहे हैं। इस गाने में ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित नजर आई थीं।

साल 2002 में आई फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म जितनी पॉपुलर हुई थी, उतने ही लोकप्रिय इस फिल्म के गाने भी हुए थे। इस फिल्म के एक गाने डोला रे डोला से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। डोला रे डोला गाना बहुत सी वजह से पसंद किया जाता है। इस गाने का म्यूजिक, सेट और गाने में हिरोइनों की परफॉर्मेंस…सब कुछ ही इस गाने को खास बनाती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माधुरी और ऐश्वर्या पर फिल्माया गया गाना डोला रे डोला गाना माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बच्चन पर फिल्माया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय के कान से खून बह रहा था, लेकिन ऐश्वर्या राय ने उसी हालत में उस गाने को बिना किसी को कुछ बताए शूट किया।

ऐश्वर्या के कान से इस वजह से बह रहा था खून दरअसल, डोला रे डोला में, दोनों, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय ने बहुत ही भारी ज्वेलरी पहनी थी। दोनों के आउटफिट भी काफी भारे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस गाने के शूट के दौरान ऐश्वर्या राय के ईयररिंग्स इतने भारी थे कि उनके कान खिंच रहे थे। उनके कान से खून बहने लगा था। हालांकि, ऐश्वर्या ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और वो डांस करती रहीं। जब गाने का शूट खत्म हुआ तब उन्होंने इस बारे में टीम को बताया।