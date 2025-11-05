Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBollywood legend Amitabh Bachchan sold two luxury apartments in Goregaon Mumbai for Rs 12 crore
अमिताभ बच्चन ने बेचे दो फ्लैट्स, हुआ 47% का फायदा, कमाए इतने करोड़

संक्षेप: फिल्म जगत के अमिताभ बच्चन, जहां अपनी विरासत से करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, वहीं उनकी सोच और निवेश की रणनीति उन्हें रियल एस्टेट में भी एक सफल आइकन बनाती है।

Wed, 5 Nov 2025 03:40 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में स्थित ओबेरॉय एक्सक्विजिट अपार्टमेंट्स के दो प्रीमियम फ्लैट्स बेच दिए हैं। 2012 में उन्होंने ये दोनों फ्लैट्स 8.12 करोड़ रुपये में खरीदे थे और अब 2025 में इनकी बिक्री से 12 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया—यानि 13 साल में करीब 47% का प्रॉफिट। दोनों फ्लैट्स 6-6 करोड़ रुपये की कीमत पर बेचे गए, और नए मालिक आशा ईश्वर शुक्ला और ममता सूरजदेव शुक्ला बने हैं। डील के रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 30.3 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क दिए गए।

अमिताभ बच्चन की यह रियल एस्टेट डील उनकी हालिया प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरों की कड़ी है; इससे पहले जनवरी 2025 में उन्होंने मुंबई के अंधेरी इलाके में 'द अटलांटिस' में अपना डुप्लेक्स फ्लैट 83 करोड़ में बेचा था।

रियल एस्टेट में अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में अभिषेक ने बोरीवली के ओबेरॉय स्काई सिटी में छह फ्लैट्स 15.42 करोड़ में खरीदे थे, जबकि दोनों ने संयुक्त रूप से मुलुंड वेस्ट के ओबेरॉय इटर्निया में 10 फ्लैट्स पर करीब 24.94 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस साल बच्चन परिवार ने अलीबाग के ‘A Alibaug’ प्रोजेक्ट में भी 9,557 स्क्वायर फीट जमीन 6.59 करोड़ रुपये में खरीदी।

लेखक के बारे में

वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
