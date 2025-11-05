अमिताभ बच्चन ने बेचे दो फ्लैट्स, हुआ 47% का फायदा, कमाए इतने करोड़

अमिताभ बच्चन ने बेचे दो फ्लैट्स, हुआ 47% का फायदा, कमाए इतने करोड़
संक्षेप: फिल्म जगत के अमिताभ बच्चन, जहां अपनी विरासत से करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, वहीं उनकी सोच और निवेश की रणनीति उन्हें रियल एस्टेट में भी एक सफल आइकन बनाती है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में स्थित ओबेरॉय एक्सक्विजिट अपार्टमेंट्स के दो प्रीमियम फ्लैट्स बेच दिए हैं। 2012 में उन्होंने ये दोनों फ्लैट्स 8.12 करोड़ रुपये में खरीदे थे और अब 2025 में इनकी बिक्री से 12 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया—यानि 13 साल में करीब 47% का प्रॉफिट। दोनों फ्लैट्स 6-6 करोड़ रुपये की कीमत पर बेचे गए, और नए मालिक आशा ईश्वर शुक्ला और ममता सूरजदेव शुक्ला बने हैं। डील के रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 30.3 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क दिए गए।
अमिताभ बच्चन की यह रियल एस्टेट डील उनकी हालिया प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरों की कड़ी है; इससे पहले जनवरी 2025 में उन्होंने मुंबई के अंधेरी इलाके में 'द अटलांटिस' में अपना डुप्लेक्स फ्लैट 83 करोड़ में बेचा था।
रियल एस्टेट में अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में अभिषेक ने बोरीवली के ओबेरॉय स्काई सिटी में छह फ्लैट्स 15.42 करोड़ में खरीदे थे, जबकि दोनों ने संयुक्त रूप से मुलुंड वेस्ट के ओबेरॉय इटर्निया में 10 फ्लैट्स पर करीब 24.94 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस साल बच्चन परिवार ने अलीबाग के ‘A Alibaug’ प्रोजेक्ट में भी 9,557 स्क्वायर फीट जमीन 6.59 करोड़ रुपये में खरीदी।
