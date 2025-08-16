'मैं फुटपाथ पर आ जाउंगा', जब फिल्म पूरी करने के लिए कादर खान के पैर पड़ गया था प्रोड्यूसर

बॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया ने कादर खान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक प्रोड्यूसर कादर खान के पैरों में बैठ उनसे फिल्म पूरी करने की बात कर रहा था।

कादर खान फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक थे। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार रोल्स निभाए। एक्टिंग के साथ-साथ कादर खान को उनके डायलोग्स लिखने की कला के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने करीब 200 फिल्मों में डायलोग्स लिखे। अब कादर खान के दोस्त टीकू तलसानिया ने उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कैसे एक बार एक प्रोड्यूसर उनसे उनकी अपनी फिल्म पूरी करने के लिए उनके पैरों में बैठ गया था।

टीकू ने की दोस्त कादर खान की तारीफ

फ्राइडे टॉकीज के साथ खास बातचीत में टीकू तलसानिया ने फिल्म उम्र 55 की दिल बचपन का के सेट्स का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया,"कादर खान के साथ बैठना बहुत मजेदार होता था। वो बहुत अच्छी पंच लाइन्स मारते थे। वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे।"

जब कादर खान के पैरों के पास बैठा प्रोड्यूसर

टीकू ने आगे बताया, "एक बार एक प्रोड्यूसर उनके पैरों के पास बैठा था और उनसे लगभग भीख मांग रहा था कि उसकी फिल्म पूरी कर दें। मुझे ये स्थिति थोड़ी अजीब लगी, तो मैंने सोचा वहां से निकलूं। मैंने उनसे कहा कि आप मीटिंग खत्म कर लीजिए, मैं कुछ देर में आता हूं आपके पास। उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं रहो। तो मैं रुक गया।"