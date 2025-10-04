सेट से भगाया जा रहा था जो बच्चा, अक्षय कुमार ने किया उसे प्रेरित, आज है इंडस्ट्री का बड़ा सुपरस्टार

कई बार कोई छोटी सी घटना आपके जेहन पर इतनी बड़ी छाप छोड़ जाती है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है। बॉलीवुड के इस नामचीन सुपरस्टार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने काम के साथ-साथ अपनी फिटनेस, डिसिप्लिन और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। खिलाड़ी कुमार ने एक इवेंट के दौरान बताया था कि कैसे उनके बर्ताव में शामिल कई चीजें उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गजों से ही सीखी हैं। अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने जो बॉलीवुड के महान कलाकारों से सीखा वही अपनी जिंदगी पर लागू किया, और यह पाया कि ये चीजें किसी की जिंदगी पर कैसे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ सकती हैं। अक्षय ने अमिताभ और रणवीर सिंह से जुड़ा एक किस्सा सुनाया।

अमिताभ के साथ अक्की का किस्सा एक अवॉर्ड शो में अक्षय कुमार ने बताया कि कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सेट पर अमिताभ बच्चन अंगूर खा रहे थे और तब वह एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। अक्की ने बताया कि वो चाहते थे कि उन्हें भी किसी तरह वो अंगूर मिल जाएं। इत्तेफाकन अमिताभ बच्चन के हाथ से छूटकर कुछ अंगूर नीचे गिर गए और नन्हें अक्षय ने वो अंगूर बटोर लिए। अमिताभ बच्चन ने उन्हें अंगूर बीनते हुए देख लिया, लेकिन ऐसा जताया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा है। आगे जो हुआ वो दिलचस्प है।

बाद में रणवीर सिंह निकला ये बच्चा अक्षय कुमार ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें करीब बुलाया और उन्हें एक ऑटोग्राफ बुक साइन करके दी। साथ ही उन्हें अंगूर का एक गुच्छा भी दिया। अक्षय को यह वाकया उनके स्टार बनने तक याद रहा। बाद में एक रोज जब वो 'कीमत' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि क्रू एक छोटे बच्चे को वहां से भगा रहा है। अक्षय कुमार ने जाकर क्रू के लोगों को रोका और इस बच्चे के साथ तस्वीर खिंचवाई और उसे ऑटोग्राफ बुक साइन करके दिया। अक्षय ने बताया कि बाद में वही बच्चा रणवीर सिंह निकला।