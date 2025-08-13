Bollywood Kissa 3 Idiots Movie Omi Vaidya Called for Raju Rastogi Role But Twist Happens पहले राजू रस्तोगी वाला रोल करने वाला था ‘3 इडियट्स’ का यह एक्टर, लेकिन फिर हुआ ऐसा कमाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
पहले राजू रस्तोगी वाला रोल करने वाला था ‘3 इडियट्स’ का यह एक्टर, लेकिन फिर हुआ ऐसा कमाल

राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म 3 इडियट्स में शरमन जोशी ने जो किरदार निभाया वो असल में ओमी वैद्य निभाने वाले थे। लेकिन कास्टिंग के वक्त बड़ी उलटफेर की गई।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:26 AM
साल 2009 में आई आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में आमिर खान ने लीड रोल प्ले किया था और शरमन जोशी के साथ आर माधवन भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने में 55 करोड़ रुपये की लागत आई थी, और इस फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ रुपये के लगभग रहा था। फिल्म से शरमन जोशी का किरदार लोगों को काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर इसके मीम्स आज तक बनाए जाते हैं।

यह एक्टर करने वाला था राजू रस्तोगी का रोल

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले शरमन जोशी का राजू रस्तोगी वाला किरदार ओमी वैद्य का मिलने वाला था। दरअसल ओमी वैद्य को राजू रस्तोगी का किरदार निभाने के लिए ही अप्रोच किया गया था, लेकिन उनका हिंदी बोलने का एक्सेंट मेकर्स को इतना दिलचस्प लगा कि फिर उन्हें चतुर (साइलेंसर) के किरदार में कास्ट कर लिया गया। ओमी वैद्य ने यह किस्सा खुद अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था।

पहले ओमी को दिया गया था यह किरदार

आमिर खान की फिल्म को एक अलग ही हाइट पर ले गए ओमी वैद्य ने बताया, "उन्होंने असल में मुझे शरमन वाला रोल दिया था, लेकिन जब मैंने पेपर पर लिखे हुए डायलॉग पढ़े तो उन्होंने कहा कि आप असल में यह भाषा बोलना ही नहीं जानते हैं। आपके लिए इस फिल्म में बिलकुल भी जगह नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से हिंदी बोलते हैं वो सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। एक और रोल है, जिसके लिए हम चाहेंगे कि आप डायलॉग पढ़े।" ओमी ने डायलॉग पढ़े और बात बन गई।

ओमी की वजह से कमाल लगे बाकी किरदार

ओमी वैद्य का साइलेंसर के डायलॉग पढ़ना मेकर्स को इतना जंचा कि उन्हें इसी फिल्म के लिए हायर कर लिया गया। फिल्म का यूं तो हर किरदार अपने आप में काफी दमदार था, लेकिन अगर साइलेंसर जैसा मजेदार विलेन इस फिल्म में नहीं होता, तो शायद ही राजू, फरहान और रणछोड़दास चांचड़ का किरदार स्क्रीन पर वो कमाल दिखा पाता, जिसकी वजह से 3 इडियट्स मूवी इतनी बड़ी हिट साबित हुई।

