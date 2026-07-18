बॉलीवुड की पहली करोड़पति थीं यह एक्ट्रेस, हर प्रोड्यूसर चाहता था फिल्म में लेना
एक ऐसी एक्ट्रेस और सिंगर जिन्होंने हमेशा अपनी आवाज और एक्टिंग से सबका दिल जीता था। वह बॉलीवुड की पहली करोड़पति एक्ट्रेस थीं और उन्हें मैडम कहा जाता था।
भारतीय सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेसेस आई हैं जिन्होंने अपने करियर में खूब उपलब्धियां हासिल की हैं। अब आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस में से एक माना जाता था। इतना ही हीं उन्हें लेकर यह भी कहा जाता है कि वह बॉलीवुड की पहली करोड़पति एक्ट्रेस थीं।
कानन देवी
जिनकी हम बात कर रहे हैं वह हैं कानन देवी। कानन देवी ना सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस बल्कि एक शानदार सिंगर भी थीं। वह काफी टैलेंटेड थीं और अपनी एक्टिंग और आवाज से सबको अपना दीवाना बना देती थीं। आज जानते हैं कि कौन थीं कानन देवी और कितनी फीस लेती थीं। कानन 1930 और 1940 के दशक की पॉपुलर और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस थीं।
कितने फीस लेती थीं कानन देवी
रिपोर्ट्स के मुताबिक कानन देवी एक फिल्म के लिए 5 लाख और 1 गाने के लिए 1 लाख रुपये लेती थीं। यह अमाउंट काफी बड़ा था क्योंकि उस समय कुछ फिल्में तो 15-20 हजार के बजट में बन जाती थीं। अगर आज के समय में उनकी उस वक्त की कमाई की बात करें तो उन्हें उस समय की पहली करोड़पति एक्ट्रेस माना जाता है।
कानन के बारे में जानें
कानन देवी के बारे में बता दें कि उनका जन्म 22 अप्रैल 1916 में हुआ था। कानन देवी की आवाज काफी मधुर थी जिसे जब लोगों ने सुना तो उनके दीवाने हो गए। उन्होंने एक्टिंग में भी अपना कमाल दिखाया और सबका दिल जीत लिया। मुक्ति, विद्यापति, स्ट्रीट सिंगर और जवाब जैसी उनकी हिट फिल्मों में से एक है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कान से थीं सम्मानित
कानन देवी इतनी सक्सेसफुल हो गई थीं कि हर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था।
57 फिल्में और 40 गानें दिए
रिपोर्ट्स के मुताबिक कानन देवी ने टोटल 57 फिल्में की हैं और करीब 40 गाने गाए हैं। वह फिल्मी दुनिया की पहली महिला थीं जिन्हें मैडम कहा जाता था, मेल डॉमिनेटेड इंडस्ट्री का। कानन देवी ने केएल सहगल, पंकज मलिक, प्रथमेश बरुआ, पहारी सान्याल, अशोक कुमार के साथ काम किया है।
पर्सनल लाइफ के बारे में जानें
कानन देवी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अशोक मैत्र से दिसंबर 1940 में शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा चली नहीं और फिर 1945 में दोनों अलग हो गए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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