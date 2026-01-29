विमान दुर्घटनाओं पर आधारित ये बॉलीवुड फिल्में, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं इनके सीन

संक्षेप: कई बॉलीवुड फिल्में हैं जिनमें विमान दुर्घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। आज हम आपको उन्ही फिल्मों के बारे में बताते हैं। इसमें से एक फिल्म को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

28 जनवरी को बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई। उनके निधन से सभी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें विमान दुर्घटनाओं के बारे में दिखाया है। इसमें प्लेन हाइजैक से लेकर विमान के कई हादसों को दिखाया है।

नीरजा नीरजा फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जब 1986 में पैन एएम फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाइजैक कर दिया था। इसमें नीरजा भनौत के जाबांज कहानी को दिखाया था जहां उन्होंने 300 पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी जान खो दी थी। फिल्म में सोनम ने नीरजा का किरदार निभाया था। इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

बेलबॉटम बेलबॉटम फिल्म रॉ एजेंट पर आधारित फिल्म है जो हाइजैक के दौरान प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में थे।

रनवे 34 अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है जहां दोहा से कोची जा रही फ्लाइट को मेडे का सामना करना पड़ा था। इसमें फ्लाइंग और पायलट के प्रेशर को दिखाया है। फिल्म में अजय के साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में थे।

आईसी 814 विजय वर्मा की सीरीज आईसी 814 द कांधार हाइजैक नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज है। इसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया और विजय के अलावा इसमें पत्रलेखा, राजीव ठाकुर लीड रोल में थे।

आईबी71 आईबी71 फिल्म रियल लाइफ प्लेन हाइजैक पर आधारित है। इसमें एक सीक्रेट मिशन की कहानी को दिखाया है। फिल्म स्पाई ड्रामा और फ्लाइंग सीन पर आधारित है जिसमें विद्युत जामवाल लीड रोल में हैं।