Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBollywood Films Based On Real Life Plane Incidents And Hijack That Shook Everyone
विमान दुर्घटनाओं पर आधारित ये बॉलीवुड फिल्में, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं इनके सीन

विमान दुर्घटनाओं पर आधारित ये बॉलीवुड फिल्में, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं इनके सीन

संक्षेप:

कई बॉलीवुड फिल्में हैं जिनमें विमान दुर्घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। आज हम आपको उन्ही फिल्मों के बारे में बताते हैं। इसमें से एक फिल्म को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

Jan 29, 2026 01:14 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

28 जनवरी को बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई। उनके निधन से सभी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें विमान दुर्घटनाओं के बारे में दिखाया है। इसमें प्लेन हाइजैक से लेकर विमान के कई हादसों को दिखाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
नीरजा

नीरजा

नीरजा फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जब 1986 में पैन एएम फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाइजैक कर दिया था। इसमें नीरजा भनौत के जाबांज कहानी को दिखाया था जहां उन्होंने 300 पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी जान खो दी थी। फिल्म में सोनम ने नीरजा का किरदार निभाया था। इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

बेलबॉटम

बेलबॉटम

बेलबॉटम फिल्म रॉ एजेंट पर आधारित फिल्म है जो हाइजैक के दौरान प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में थे।

रनवे 34

रनवे 34

अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है जहां दोहा से कोची जा रही फ्लाइट को मेडे का सामना करना पड़ा था। इसमें फ्लाइंग और पायलट के प्रेशर को दिखाया है। फिल्म में अजय के साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में थे।

आईसी814

आईसी 814

विजय वर्मा की सीरीज आईसी 814 द कांधार हाइजैक नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज है। इसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया और विजय के अलावा इसमें पत्रलेखा, राजीव ठाकुर लीड रोल में थे।

आईबी71

आईबी71

आईबी71 फिल्म रियल लाइफ प्लेन हाइजैक पर आधारित है। इसमें एक सीक्रेट मिशन की कहानी को दिखाया है। फिल्म स्पाई ड्रामा और फ्लाइंग सीन पर आधारित है जिसमें विद्युत जामवाल लीड रोल में हैं।

ये भी पढ़ें:हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्में और सीरीज, लिस्ट में हॉरर फिल्म भी शामिल
फ्लाइट

फ्लाइट

फिल्म फ्लाइट एक अमीर बिजनेसमैन पर आधारित है जो टेक्निकल दिक्कत की वजह से आसमान में फंस जाता है। उसके पास कोई पायलट नहीं होता है और फिर वह खुद सब मैनेज करता है। इसमें मोहित चड्ढा लीड रोल में थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।