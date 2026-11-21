बॉलीवुड की वो फिल्म, जिसके लिए पाकिस्तानियों को दिए गए थे वीजा, लोग बिस्तर लेकर थिएटर के बाहर सोते थे,
रजा मुराद के पिता हामिद अली मुराद, हिंदी सिनेमा की आईकॉनिक फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का हिस्सा रहे थे। ऐसे में रजा ने अपने हालिया इंटरव्यू में 'मुगल-ए-आजम' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रजा मुराद आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी दमदार एक्टिंग और आवाज के चलते रजा मुराद अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते हैं। रजा मुराद ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। रजा एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यही नहीं उनके पिता हामिद अली मुराद, हिंदी सिनेमा की आईकॉनिक फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का हिस्सा रहे थे। ऐसे में रजा ने अपने हालिया इंटरव्यू में 'मुगल-ए-आजम' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। आइए जानते हैं क्या?
बचपन में पिता को मुझ पर आती थी शर्म
बॉलीवुड में विलेन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर रजा मुराद ने हाल ही में लल्लनटॉप को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान रजा मुराद ने प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पूछे गए सभी सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। इस दौरान रजा से पूछा गया कि घर में फिल्मी माहौल था। इस पर रजा ने कहा, 'बचपन में बहुत बुरा गजरा। लड़के मजाक उड़ाते थे, लड़कियां मजाक उड़ाती थी, टीचर मजाक उड़ाते थे। वालिद साहब मेरे से कहते थे कि मुझे शर्म आती है अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा बेटा क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूं।'
पहली फिल्म के लिए मिले थे इतने पैसे
इसे बाद रजा से उनकी पहली फिल्म को लेकर सवाल किया गया। रजा मुराद से पूछा गया कि 1971 में उनकी पहली फिल्म 'एक नजर' आई थी। कितना मेहनताना मिला था इसके लिए आपको? इस पर रजा ने बताया, 'एक हजार रुपये मिले थे उस फिल्म के लिए। ऐसा लगा जैसे दस लाख रुपये हैं।'
'मुगल-ए-आजम' में रजा के पिता ने निभाया था ये किरदार
इस दौरान हिंदी सिनेमा की आईकॉनिक फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का भी जिक्र हुआ। रजा से पूछा गया कि 'मुगल-ए-आजम' में आपके वालिद साहब ने भी काम किया था। इस पर एक्टर ने कहा, 'उन्होंने 'मुगल-ए-आजम' राजा मान सिंह का रोल किया था। ये उनके लिए बहुत फर्क की बात है कि वो इस फिल्म का हिस्सा थे।'
'मुगल-ए-आजम' के लिए पाकिस्तानियों को दिया गया था वीजा
इसी दौरान रजा मुराद ने 'मुगल-ए-आजम' को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई, जिसे शायद ही आप जानते हों। रजा ने बताया कि लोग 'मुगल-ए-आजम' देखने के लिए लोग रात को थिएटर के बाहर सोते थे। वो बिस्तर लेकर आते थे, एडवांस बुकिंग में टिकट लेने के लिए। यही नहीं, पाकिस्तानियों को बाकायदगी वीजे दिए गए थे 'मुगल-ए-आजम' देखने के लिए।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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