2026 में ये एक्टर्स कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू, एक तो है साउथ का बड़ा नाम, जानिए

संक्षेप: 2026 में कई नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आने वाली हैं। इन फिल्मों से कई नए चेहरे फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। साल 2026 इन नए एक्टर्स के नाम रहने वाला है। जानिए कौन किस फिल्म में आएगा नजर।

2026 हिंदी फिल्मों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल नई फिल्मों के साथ कई नए कलाकार भी हिंदी फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं। आने वाले साल में कई नए कलाकार हैं जो एक्टिंग की दुनिया में तो कदम रख चुके हैं, लेकिन अभी तक बॉक्स ऑफिस का स्वाद नहीं चखा। नए साल में इन कलाकारों की पहली फिल्म थिएटर पर दस्तक देगी। ये नए एक्टर फिल्मी दुनिया में कितना लंबा सफर तय करेंगे, ये इन एक्टर की पहली फिल्म और इन्हें पसंद करने वाली ऑडियंस तय करेगी। 2026 में थिएटर पर डेब्यू कर रहे हैं ये एक्टर्स-

सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन की बेटी सिमर भाटिया ने बॉलीवुड में कदम रख लिया है। सिमर भी मामा की तरफ फिल्मों में करियर बनाने जा रही हैं। एक्ट्रेस की पहली फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में सिमर सिर्फ एक लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आएंगी।

अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य को एक्टिंग करते हुए जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म आर्चीज में देखा होगा। लेकिन अब अगस्त्य अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। अगस्त्य अपनी पहली थिएटर रिलीज फिल्म इक्कीस से बॉक्स ऑफिस का स्वाद चखेंगे। फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है।

मेधा राणा सनी देओल की फिल्म बॉर्डर में मेधा राणा नजर आने वाली हैं। मेधा एक मॉडल हैं और म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकी हैं। अब इन्हें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे के साथ बॉर्डर 2 में देखा जाएगा। ये फिल्म 23 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है।

साई पल्लवी नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में साई पल्लवी नजर आने वाली है। साई साउथ फिल्मों का बड़ा नाम है। लेकिन हिंदी फिल्मों में एक्ट्रेस अपना डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म साल 2026 में रिलीज हो रही है।

श्रीलीला कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म आशिकी 3 में नजर आने वाली साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म का अधिकतर हिस्सा शूट कर लिया है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म मई 2026 में दस्तक देने वाली है।

सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अपना OTT डेब्यू साल 2023 में नेटफ्लिक्स की फिल्म आर्चीज से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर चुकी हैं।