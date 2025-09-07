बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने सरोज खान को नहीं किया था नमस्कार, कोरियोग्राफर ने गुस्से में छोड़ दी थी फिल्म

बॉलीवुड की डांस कोरियोग्राफर सरोज खान ने इस एक्ट्रेस की वजह से फिल्म छोड़ दी थी। इस एक्ट्रेस ने सरोज खान को नमस्कार नहीं किया था। इसी बात पर कोरियोग्राफर को गुस्सा आया और फिल्म से बाहर हो गईं।

बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर सरोज खान बेशक अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने इंडस्ट्री में सबसे यादगार डांस नंबर्स दिए। माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी समेत 60 के दशक से लेकर 2020 तक उन्होंने उस दौर की सभी टॉप हीरोइन को डांस सिखाया। फिल्म मेकर्स से लेकर एक्टर्स के साथ उनके अच्छे संबंध की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन उनका अड़ियल भी खबरों में बना रहा। एक्ट्रेस रेखा के साथ अनबन के अलावा एक ऐसी भी एक्ट्रेस थीं जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी थी।

इस एक्ट्रेस की वजह से छोड़ दी थी फिल्म सरोज खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक एक्ट्रेस की वजह से फिल्म ही छोड़ दी थी। कोरियोग्राफर के मुताबिक इस एक्ट्रेस ने नमस्कार नहीं किया था। सरोज खान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म से ही तौबा कर ली। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रवीना टंडन थीं। इस बारे में उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, “रवीना टंडन, मैं बहुत भड़क गई थी उस पे। उसने नमस्कार नहीं किया था। और इतना भड़क गई थी कि मैंने पिक्चर ही छोड़ दी वो। उसके बाद उसके साथ काम ही नहीं किया। हम लोगों के वक्त पे मतलब जब तक मास्टर हमको बैठने को नहीं बोले बैठते नहीं थे।”

माधुरी दीक्षित की तारीफ आगे उन्होंने कहा था, “अभी तो क्या है अभी वो रिस्पेक्ट नहीं है। फिर भी मैं यह नहीं कहूंगी कि सब में वैसा नहीं है। माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट है। क्योंकि उसने कभी काम से चोरी नहीं की। जो बताया उतना किया। कभी ऐसा भी नहीं बोला कि मास्टर जी ये हाथ मेरा थोड़ा दर्द करता है। इसको सीधा कर दूं क्या? ना मास्टर जी ने बोला इतना लुक देना है। इतना ही लुक देना है। कोई कुछ भी बोले उसको आके। डायरेक्टर आ के समझाए कि तुम्हारा लुक इधर नहीं इधर आना चाहिए। तो बोलेंगे मास्टर जी को बोलो।”