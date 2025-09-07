bollywood dance choreographer left the film because of this actresses, said she didnt namaskar बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने सरोज खान को नहीं किया था नमस्कार, कोरियोग्राफर ने गुस्से में छोड़ दी थी फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडbollywood dance choreographer left the film because of this actresses, said she didnt namaskar

बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने सरोज खान को नहीं किया था नमस्कार, कोरियोग्राफर ने गुस्से में छोड़ दी थी फिल्म

बॉलीवुड की डांस कोरियोग्राफर सरोज खान ने इस एक्ट्रेस की वजह से फिल्म छोड़ दी थी। इस एक्ट्रेस ने सरोज खान को नमस्कार नहीं किया था। इसी बात पर कोरियोग्राफर को गुस्सा आया और फिल्म से बाहर हो गईं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने सरोज खान को नहीं किया था नमस्कार, कोरियोग्राफर ने गुस्से में छोड़ दी थी फिल्म

बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर सरोज खान बेशक अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने इंडस्ट्री में सबसे यादगार डांस नंबर्स दिए। माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी समेत 60 के दशक से लेकर 2020 तक उन्होंने उस दौर की सभी टॉप हीरोइन को डांस सिखाया। फिल्म मेकर्स से लेकर एक्टर्स के साथ उनके अच्छे संबंध की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन उनका अड़ियल भी खबरों में बना रहा। एक्ट्रेस रेखा के साथ अनबन के अलावा एक ऐसी भी एक्ट्रेस थीं जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी थी।

इस एक्ट्रेस की वजह से छोड़ दी थी फिल्म

सरोज खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक एक्ट्रेस की वजह से फिल्म ही छोड़ दी थी। कोरियोग्राफर के मुताबिक इस एक्ट्रेस ने नमस्कार नहीं किया था। सरोज खान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म से ही तौबा कर ली। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रवीना टंडन थीं। इस बारे में उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, “रवीना टंडन, मैं बहुत भड़क गई थी उस पे। उसने नमस्कार नहीं किया था। और इतना भड़क गई थी कि मैंने पिक्चर ही छोड़ दी वो। उसके बाद उसके साथ काम ही नहीं किया। हम लोगों के वक्त पे मतलब जब तक मास्टर हमको बैठने को नहीं बोले बैठते नहीं थे।”

raveena tandon

माधुरी दीक्षित की तारीफ

आगे उन्होंने कहा था, “अभी तो क्या है अभी वो रिस्पेक्ट नहीं है। फिर भी मैं यह नहीं कहूंगी कि सब में वैसा नहीं है। माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट है। क्योंकि उसने कभी काम से चोरी नहीं की। जो बताया उतना किया। कभी ऐसा भी नहीं बोला कि मास्टर जी ये हाथ मेरा थोड़ा दर्द करता है। इसको सीधा कर दूं क्या? ना मास्टर जी ने बोला इतना लुक देना है। इतना ही लुक देना है। कोई कुछ भी बोले उसको आके। डायरेक्टर आ के समझाए कि तुम्हारा लुक इधर नहीं इधर आना चाहिए। तो बोलेंगे मास्टर जी को बोलो।”

डेथ

बता दें, कई साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद 2 जुलाई 2020 को उनके निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। उस समय उनकी उम्र 71 साल की थी। सरोज खान उस समय बीमार चल रही थीं और उन्हें बचाया नहीं जा सका।

raveena tandon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।