जॉन अब्राहम से लेकर कमल हासन तक, भगवान या धर्म में नहीं मानते ये बॉलीवुड सेलेब्स
एक तरफ जहां बॉलीवुड में बीते कुछ वक्त से धार्मिक फिल्मों और वेब सीरीज का बहुत शोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज बात करेंगे ऐसे सेलेब्स की, जो धर्म में नहीं मानते।
बॉलीवुड के कई सेलेब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने नास्तिक होने, या यूं कहें कि किसी धर्म में नहीं मानने की बात को खुलकर स्वीकार किया है। ये सेलेब्स खुद को अज्ञेयवादी कहते हैं और भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं रखते। ये सेलेब्स धार्मिक रीति-रिवाजों की बजाय इंसानियत, तर्क और विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। तो आज जानेंगे कौन हैं ये सेलेब्रिटीज और धर्म या इंसान से ऊपर मौजूद उस परमशक्ति के अस्तित्व को लेकर उनका क्या सोचना है।
जावेद अख्तर
जावेद अख्तर ने कई बार खुलकर यह स्वीकार किया है कि वह एक नास्तिक हैं और ईश्वर में नहीं मानते हैं। जावेद अख्तर का धर्म और भगवान या खुदा को लेकर रुख हमेशा से क्लीयर रहा है। वह एक विचारक हैं और हमेशा से भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते रहे हैं। जावेद अख्तर मानते हैं कि भगवान या खुदा का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसान के दिमाग की उपज है।
फरहान अख्तर
जावेद अख्तर की तरह ही उनके बेटे फरहान अख्तर भी किसी धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी परवरिश बिना किसी धर्म के हुई है। फरहान ने बताया कि उन्हें अपने परिवार में हर बात को तर्क की कसौटी पर कसना सिखाया गया है। यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के समय फॉर्म में धर्म के कॉलम में 'नॉट एप्लीकेबल' लिखा था।
जॉन अब्राहम
जॉन अब्राहम भी किसी धर्म में नहीं मानते। वह किसी ईश्वर को नहीं पूजते हैं। उनका विश्वास किसी अदृश्य शक्तियों की बजाए उनके कर्मों और इंसानियत पर है।
कमल हासन
साउथ के सुपरस्टार एक्टर कमल हासन ने साउथ की फिल्मों के अलावा बॉलीवुड में भी काम किया है। कमल हासन खुद को पक्का नास्तिक और तर्कवादी मानते हैं। वह अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवादिताओं के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं।
फातिमा सना शेख
फिल्म 'दंगल' से फेमस हुईं फातिमा सना शेख भी खुद को नास्तिक कहती हैं। वह खुद किसी भी धर्म या उसकी रीति-रिवाजों में नहीं मानती हैं। हालांकि जो इसमें मानते हैं, उनकी मानसिक शांति की कामना करती हैं।
अनुराग कश्यप
दिग्गज फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी यह कह चुके हैं कि उनका किसी धर्म या भगवान में भरोसा नहीं है। उन्होंने खुलकर कहा है कि उनके लिए उनका काम (फिल्में और सिनेमा) ही उनका धर्म और पूजा है।
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