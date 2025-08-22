Bollywood Celebs Welcome Supreme Court Modified Stray Dog Verdict Raveena Tandon Says Dogesh Bhai Tum Aage Badho आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेलेब्स हुए खुश, रवीना टंडन बोलीं- डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो, Bollywood Hindi News - Hindustan
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेलेब्स हुए खुश, रवीना टंडन बोलीं- डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपना फैसला दे दिया है और कई सेलेब्स ने इसका स्वागत किया है। रवीना टंडन से लेकर रुपाली गांगुली तक, एक्ट्रेसेस ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 04:16 PM
आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी पकड़े गए कुत्तों को दोबारा छोड़ा जाएगा, लेकिन पहले उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। इस फैसले को सुनकर कई लोग खुश हुए हैं। सेलेब्स जो आवारा कुत्तों के सपोर्ट में खड़े थे, वे तो इस फैसले की खुशी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शन आ रहे हैं।

रवीना बोलीं डोगेश भाई आगे बढ़ो

रवीना टंडन ने लिखा, 'डोगेश भाई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेहतर समझ प्रबल हो गई है'।

रुपाली का पोस्ट

रुपाली ने वहीं लंबा पोस्ट शेयर किया और लिखा, एक बड़ी जीत है कम्पैशन के लिए। ननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करने और दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें छोड़ने की अनुमति देने के लिए आभारी हूं। यह कदम न केवल लोगों को रेबीज और अधिक जनसंख्या के खतरों से बचाता है बल्कि हमारे मूक-बधिर साथियों को सम्मान के साथ जीने का अवसर भी देता है।

वीर को आगे इसकी उम्मीद

वीर दास ने लिखा, हमारे सामुदायिक कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद। उम्मीद है कि नगरपालिका उनके फीडिंग एरियाज बनाने में तेजी लाएगी।

इस बीच, न्यायालय ने यह भी कहा कि जो डॉग लवर्स कुत्तों को गोद लेना चाहते हैं, वे शेल्टर्स से जानवरों को लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को अंधाधुंध भोजन दिए जाने के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि इस तरह से अक्सर दुर्घटनाएं और जन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा होती हैं।

