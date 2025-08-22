आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेलेब्स हुए खुश, रवीना टंडन बोलीं- डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपना फैसला दे दिया है और कई सेलेब्स ने इसका स्वागत किया है। रवीना टंडन से लेकर रुपाली गांगुली तक, एक्ट्रेसेस ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी पकड़े गए कुत्तों को दोबारा छोड़ा जाएगा, लेकिन पहले उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। इस फैसले को सुनकर कई लोग खुश हुए हैं। सेलेब्स जो आवारा कुत्तों के सपोर्ट में खड़े थे, वे तो इस फैसले की खुशी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शन आ रहे हैं।

रवीना बोलीं डोगेश भाई आगे बढ़ो रवीना टंडन ने लिखा, 'डोगेश भाई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेहतर समझ प्रबल हो गई है'।

रुपाली का पोस्ट रुपाली ने वहीं लंबा पोस्ट शेयर किया और लिखा, एक बड़ी जीत है कम्पैशन के लिए। ननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करने और दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें छोड़ने की अनुमति देने के लिए आभारी हूं। यह कदम न केवल लोगों को रेबीज और अधिक जनसंख्या के खतरों से बचाता है बल्कि हमारे मूक-बधिर साथियों को सम्मान के साथ जीने का अवसर भी देता है।

वीर को आगे इसकी उम्मीद वीर दास ने लिखा, हमारे सामुदायिक कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद। उम्मीद है कि नगरपालिका उनके फीडिंग एरियाज बनाने में तेजी लाएगी।