बॉलीवुड के कई सितारे गुरुजी निर्मल सिंह जी महाराज के भक्त हैं। देखिए गुनीत मोंगा, हिमेश रेशमिया, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे समेत इन 9 सितारों की तस्वीरें।

हिमेश रेशमिया से भूमि पेडनेकर तक, गुरुजी निर्मल सिंह जी महाराज के भक्त हैं ये 9 सितारे

बॉलीवुड की दुनिया में सितारों की जिंदगी अक्सर फिल्मों, पार्टियों, रेड कार्पेट और कैमरों के आसपास घूमती नजर आती है। लेकिन इन सबके बीच कई ऐसे सितारे भी हैं, जो सुकून और शांति की तलाश में आध्यात्म का रास्ता चुनते हैं। फिल्मी दुनिया के कुछ बड़े नाम ऐसे हैं, जिनकी गहरी आस्था गुरुजी (निर्मल सिंह जी महाराज) में है। भक्त उन्हें प्यार से ‘छतरपुर वाले गुरुजी’ और ‘दुगरी वाले गुरुजी’ कहते हैं।

1.सोनाली सहगल

फिल्म ‘प्यार का पंचनामा’ से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सोनाली सहगल गुरुजी की भक्त हैं। वह मुंबई में होने वाले सालाना महासत्संग और घर पर आयोजित सत्संग में शामिल होती रहती हैं।

2. भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर की गुरुजी में गहरी आस्था है। वह अपनी मां और बहन समीक्षा के साथ अक्सर अपने मुंबई वाले घर में गुरुजी के जन्मदिन पर सत्संग करवाती हैं। सोशल मीडिया पर भी वह गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करती रहती हैं। मुंबई के आईटीसी मराठा में हुए सालाना महासत्संग में भी भूमि शामिल हुई थीं।

3. अनन्या पांडे और उनका परिवार

अनन्या पांडे का परिवार भी गुरुजी में गहरी आस्था रखता है। अनन्या अक्सर गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए खास तौर पर पहना जाने वाला ब्रेसलेट पहने नजर आ चुकी हैं। वह अपने माता-पिता चंकी पांडे और भावना पांडे के साथ घर पर पूजा और सत्संग में शामिल होती हैं। उनकी मां भावना पांडे भी सोशल मीडिया पर गुरुजी की तस्वीरें साझा करती रहती हैं।

4. एकता कपूर

टीवी और फिल्म जगत की जानी-मानी निर्माता एकता कपूर भी गुरुजी की भक्त हैं। वह हर साल जुलाई में गुरुजी के जन्मदिन के मौके पर अपने मुंबई वाले घर में सत्संग करवाती हैं। इस सत्संग में उनके परिवार के लोगों के साथ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्त भी शामिल होते हैं।

5. गुनीत मोंगा

ऑस्कर जीतने वाली फिल्म ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ की निर्माता गुनीत मोंगा भी गुरुजी की भक्त हैं। वह कई मौकों पर गुरुजी के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर चुकी हैं। गुनीत का मानना है कि मुश्किल समय में गुरुजी की शिक्षाओं और आशीर्वाद से उन्हें हिम्मत मिली।

6. नील नितिन मुकेश

अभिनेता नील नितिन मुकेश भी गुरुजी की संगत में नजर आते हैं। खास बात यह है कि वह यहां सिर्फ भजन सुनने ही नहीं पहुंचते, बल्कि सेवा में भी हिस्सा लेते हैं। मुंबई में हुए महासत्संग के दौरान नील भक्तों को अपने हाथों से लंगर और प्रसाद बांटते नजर आए थे। उनका यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया था।

7. हिमेश रेशमिया

मशहूर गायक और संगीतकार हिमेश रेशमिया भी गुरुजी के भक्त हैं। वह अपनी पत्नी सोनिया कपूर के साथ अक्सर सत्संग में शामिल होते हैं। स्टेज पर अपने जोशीले अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले हिमेश जब सत्संग में शांत होकर भजन सुनते हैं, तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है।

8. चाहत खन्ना

टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना भी गुरुजी में गहरी आस्था रखती हैं। वह ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ और ‘कुबूल है’ जैसे सीरियल में नजर आ चुकी हैं। मुंबई में हुए एक महासत्संग के दौरान चाहत का एक वीडियो काफी चर्चा में आया था। इसमें वह पीले रंग के सूट में आरती करती नजर आई थीं। इस दौरान वह काफी भावुक भी हो गई थीं।

9. सेलिना जेटली

अभिनेत्री सेलिना जेटली भी गुरुजी के सत्संग में शामिल होती रही हैं। निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजरते हुए उन्होंने भी आध्यात्मिक संगत का सहारा लिया। मुंबई में हुए महासत्संग के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें वह गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती नजर आईं।