'किसी ने कहा टैक्सी चलाते हैं, किसी ने कहा पागलखाने में भर्ती', 23 सालों से कहां लापता 80 के दशक का ये हीरो

आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जो करीब 23 साल से लापता है। इस एक्टर को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन एक्टर कहां ये राज इतने सालों में कोई नहीं जान पाया है।

आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जो बीते 23 सालों से कहां है, इस बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक में नहीं है। एक्टर ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की हैं। पर एक दिन अचानक ये एक्टर कहीं गायब हो गया। 16 सालों से एक्ट्रेस सोमी अली इनकी तलाश में लगी हैं, लेकिन अबतक उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा है। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम है राज किरण।

26 साल की उम्र में किया था एक्टिंग डेब्यू राज किरण 80 के दशक का एक बड़ा नाम हैं। उन्होंने 26 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया। राज किरण की पहली फिल्म थी 'कागज़ की नांव' । इसके बाद एक्टर को एक-एक करके कई फिल्में मिलती रहीं। साल 1980 उनके लिए बहुत खास साबित हुआ। उस साल 1980 में राज किरण की 'कर्ज़' समेत कुल 8 फिल्में रिलीज हुईं।

कर्ज और महेश भट्ट की अर्थ में आए थे नजर राज किरण के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में महेश भट्ट की 'अर्थ' और सुभाष घई की कल्ट फिल्म 'कर्ज' की गिनती होती है। कर्ज में राज किरण ने रवि कुमार का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका किरदार मर जाता है। मरने के बार रवि कुमार एक बार फिर जन्म लेते हैं। दूसरे जन्म का किरदार ऋषि कपूर ने निभाया था।

90 के दशक में राज किरण को नहीं मिल रहा था काम 70 से 80 का दशक तो राज किरण के लिए अच्छा रहा, लेकिन 90 के दशक में राज किरण को काम मिलना बंद हो गया। वो इस बात से परेशान रहने लगे थे। राज किरण डिप्रेशन में चले गए थे। इस वजह से राज किरण के परिवार में ही समस्याएं आने लगीं। उनकी पत्नी रूपा, बेटी ऋषिका को लेकर अलग रहने लगीं। इस घटना का भी राज किरण पर गहरा असर पड़ा।

राज किरण ने बीच में छोड़ दी थी दिलीप कुमार की फिल्म रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1996 में राज किरण को दिलीप कुमार की फिल्म कलिंग में कास्ट किया गया। चूंकि, राज किरण उस वक्त काफी परेशान चल रहे थे, उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। जब राज को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, वो अपने भाई के साथ न्यू यॉर्क चले गए। कहा जाता है वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाने लगे थे।

जब मुंबई के मेंटल अस्पताल में भर्ती कराए गए राज किरण राज किरण को लेकर ये भी किस्सा काफी मशहूर है कि वो सत्य साईं बाबा से मिलना चाहते थे। इसके लिए वो भारत वापस आए। वो बैंगलोर गए, लेकिन भीड़ की वजह से उनकी सत्य साईं बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई। राज किरण उनसे मिलना ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने साई बाबा के चैंबर की दीवार फांदने की कोशिश की। ऐसा करते हुए राज किरण पकड़े गए और मीडिया में खबर छपीं कि राज किरण साई बाबा के चैंबर में घुसकर उन्हें मारना चाहते थे। राज किरण इसके बाद गरिफ्तार हुए। बाद में, उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें मुंबई के भायखला के मसीना मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया।

जब राज मुंबई के मेंटल अस्पताल में भर्ती थे, उनसे मिलने महेश भट्ट और शबाना आजमी जैसे कलाकार मिलने पहुंचे थे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेंटल अस्पताल से बाहर आने के बाद राज ने उन्हें फोन किया था और उनसे काम मांगा था। लेकिन राज के पागलखाने में भर्ती होने की बात फैल चुकी थी जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था।

2011 में ऋषि कपूर ने की थी राज किरण के बारे में बात इंडस्ट्री की तरफ से राज किरण को जब निराशा मिली, वो अपने भाई के साथ एक बार फिर न्यूयॉर्क चले गए। इसके बाद 10 सालों तक राज किरण के बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं मिली। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने राज किरण को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई जानकरी नहीं मिली। साल 2011 में ऋषि कपूर अमेरिका गए थे। तब उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद से बात की थी। उन्हें पता चला था कि राज किरण एटलांटा सिटी के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि, राज किरण की बेटी ने ऋषि कपूर के दावे को गलत बताया था और कहा था कि वो पिछले 10 सालों से खुद अपने पिता को ढूंढ रही हैं।