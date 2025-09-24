बॉलीवुड के ज्योतिषी की फीस जानकर लग जाएगा झटका, अजय देवगन, दीपिका, माधुरी को लेकर की थी ये भविष्यवाणी

बॉलीवुड एक्टर्स ज्योतिष विद्या पर यकीन करते हैं। पॉपुलर ज्योतिषि ने ये दावा किया है कि उन्होंने अजय देवगन के नाम में बदलाव किया था जिसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। इन ज्योतिषी की फीस जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

बॉलीवुड सितारों का ज्योतिष पर विश्वास किसी से छुपा नहीं है। करियर को उंचाइयों पर ले जाने और बुरे दौर से बाहर निकलने के लिए कई सेलेब्स अपने नाम की स्पेलिंग बदल चुके हैं। इन बदलावों के पीछे ज्योतिषियों की सलाह मानी जाती है, जिनकी फीस भी लाखों में होती है। हाल में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पॉपुलर ज्योतिष ने दावा किया है कि उन्होंने सेलेब्रिटीज को लेकर जो भी भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई है।

ज्योतिषी संजय बी जुमानी की फीस द हॉलीवुड रिपोर्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मशहूर सेलेब्रिटी ज्योतिषी संजय बी जुमानी 12,300 रुपए में बेसिक कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें फोन कॉल शामिल नहीं होता। इस पैकेज में लकी नंबर, नाम की स्पेलिंग बदलने की सलाह, सिग्नेचर टिप्स, खास तारीखें और करियर-हेल्थ से जुड़ी जानकारियां शामिल होती हैं। वहीं 23,100 रुपए वाले पैकेज में 10 मिनट से कम का ऑडियो या वीडियो कंसल्टेशन मिलता है।

अजय के नाम में बदला शब्द जुमानी का कहना है कि उन्होंने अजय देवगन को अपने नाम से एक ‘a’ हटाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, “अजय देवगन पहले से स्टार थे, लेकिन स्पेलिंग बदलने के बाद वे 500 करोड़ क्लब में शामिल हुए।” जुमानी ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि अक्षय कुमार अपने 44वें साल में फ्लॉप दौर से बाहर निकलेंगे और 45वें साल में पहली 100 करोड़ की हिट फिल्म देंगे। उनके मुताबिक ऐसा हुआ भी था।

दीपिका को लेकर भविष्यवाणी वहीं दूसरे मशहूर ज्योतिषी संदीप कोचर ने कहा था कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को उनके करियर के शुरुआती दिनों में ही कहा था कि वह एक दिन ऐश्वर्या राय जितनी बड़ी स्टार बनेंगी। कोचर ने माधुरी दीक्षित के अमेरिका से वापसी कर बॉलीवुड में वापसी करने की भविष्यवाणी भी की थी। संदीप कोचर के मुताबिक उनकी ये दोनों ही भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं।