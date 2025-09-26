इन एक्ट्रेसेस ने शादी से पहले गोद ली बेटियां, एक ने उठाई 34 अनाथ बच्चियों की जिम्मेदारी
Indian Actresses: आइए आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं जिन्होंने शादी करने से पहले बच्चियों को गोद लिया है और उनकी जिम्मेदारी उठा रही हैं।
बॉलीवुड की कुछ हिरोइनों ने ऐसा कदम उठाया है, जो सच में काबिल-ए-तारीफ है। इन्होंने शादी से पहले ही बच्चों को गोद लेकर मां बनने का फैसला लिया। लोगों ने इनके फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन इन्होंने रूढ़िवादी सोच को तोड़ा। आइए आपको इन एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं।
रवीना टंडन
1995 में रवीना टंडन सिर्फ 21 साल की थीं, तभी उन्होंने अपनी कजिन की दो बेटियों पूजा और छाया को गोद लिया। लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन रवीना पीछे नहीं हटीं। आज उनकी गोद ली हुई एक बेटी एयर होस्टेस हैं और दूसरी इवेंट मैनेजर।
सुष्मिता सेन
सुष्मिता ने 2000 में रेनी को गोद लिया और फिर बाद में अलीशाह को। उस वक्त भी लोग ताने मारते रहे, लेकिन सुष्मिता अपने फैसले पर डटी रहीं। आज रेनी 25 साल की हो गई हैं और सुष्मिता अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।
श्रीलीला
साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला ने 2022 में दो ऐसे बच्चों को गोद लिया जिनको स्पेशल केयर की जरूरत थी। बाद में उन्होंने एक और बेटी की जिम्मेदारी उठाई।
प्रीति जिंटा
प्रीति जिंटा ने 2009 में अपने जन्मदिन पर 34 अनाथ बच्चियों को गोद लिया था। उन्होंने वादा किया था कि उनकी पढ़ाई, खाना, कपड़े सब उनकी जिम्मेदारी है। वह साल में दो बार उन बच्चियों से मिलने भी जाती हैं।
शोभना
मशहूर डांसर और एक्ट्रेस शोभना ने 2010 में 6 महीने की बच्ची अनंत नारायणी को गोद लिया था और मंदिर में उसका पहला अन्नप्राशन संस्कार भी कराया था।
