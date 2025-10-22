कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए इस एक्ट्रेस ने छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री, आज इस कम्पनी की हैं CEO

कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए इस एक्ट्रेस ने छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री, आज इस कम्पनी की हैं CEO
संक्षेप: बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद कई सारी एक्ट्रेसेस ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी एक्ट्रेस है जिसने कॉर्पाेरेट वर्ल्ड में जगह बनाने के लिए बॉलीवुड छोड़ा है।
कभी 90 के दशक में बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सादगी और मुस्कुराहट से दिल जीतने वाली मयूरी कांगो अचानक फिल्मों से गायब हो गईं। सलमान खान की फिल्मों ‘पापा कहते हैं’ और ‘बेताबी’ में नजर आने वाली यह भोली-सी लड़की उस वक्त की “नेशनल क्रश” थीं। लेकिन फिर... कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया।
इन फिल्मों में आईं नजर
मयूरी ने अपने छोटे लेकिन यादगार फिल्मी सफर में करीब पांच फिल्में और दो टीवी शोज किए। ‘एलओसी कारगिल’ (2003) में उनकी संजीदा एक्टिंग ने उन्हें सराहना और पहचान दोनों दिलाई। फैंस को लगने लगा था कि अब मयूरी बॉलीवुड में लंबा सफर तय करेंगी। मगर इसी फिल्म के बाद उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने अचानक कैमरे और ग्लैमर से दूरी बना ली।
पढ़ाई
दरअसल, उनका झुकाव हमेशा से किताबों और टेक्नोलॉजी की ओर था। यही कारण था कि मयूरी ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन, फिर 2004 में एमबीए किया। जब उन्हें समझ आया कि टेक ही उनकी दुनिया है तब उन्होंने फिल्में छोड़ कॉरपोरेट वर्ल्ड में कदम रखा।
आज कहां हैं मयूरी?
उन्होंने पहले सिस्को जैसी ग्लोबल टेक कंपनी में काम किया और फिर 2008 में गूगल इंडिया से जुड़ गईं। आज मयूरी पब्लिसिस ग्रुप के ग्लोबल डिलीवरी की सीईओ हैं। मयूरी कहती हैं कि एक्टिंग ने उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग दी, वहीं टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में काम करने से उन्हें “लार्ज स्केल इम्पैक्ट” बनाने का मौका मिला।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।