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राज कपूर से जिंदगीभर नफरत करती रही हसीना, क्या हुआ कि दुबारा कभी नहीं किया साथ काम?

By Priti Kushwaha
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हिंदी सिनेमा में 'शोमैन' के नाम से मशहूर राज कपूर पर फीमेल फैंस ही नहीं, एक्ट्रेस भी फिदा थीं। हर कोई उनके साथ काम करने की चाहत रखता था। लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जो राज कपूर से पूरी उम्र नफरत करती रही।

राज कपूर से जिंदगीभर नफरत करती रही हसीना, क्या हुआ कि दुबारा कभी नहीं किया साथ काम?

बॉलीवुड में अपनी नीली आंखों से ही किसी को दीवाना बनाने वाले दिग्गज एक्टर राज कपूर अपने जमाने के उन स्टार्स में से थे, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो एक शानदार एक्टर तो थे ही,उन्होंने बतौर डायरेक्टर भी खुद को बखूबी साबित किया। हिंदी सिनेमा में 'शोमैन' के नाम से मशहूर राज कपूर पर फीमेल फैंस ही नहीं, एक्ट्रेस भी फिदा थीं। हर कोई उनके साथ काम करने की चाहत रखता था। लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जो राज कपूर से पूरी उम्र नफरत करती रही। आइए जानते हैं कौन है वो और इसके पीछे की आखिर क्या वजह थी?

ये थी वो खूबसूरत हसीना

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जानी थी। ये कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस साधना शिवदसानी थीं। साधाना अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस में थीं। उन्होंने अपने करियर में उस दौर के सभी सुपरस्टार्स संग काम किया है। उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। वो हर दिन पर राज करती थीं। लेकिन उनके और राज कपूर के बीच का विवाद काफी सुर्खियों में रहा। वो राज कपूर से जिंदगी भर उनसे "नफरत" करती रहीं।

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आखिर क्यों राज कपूर से "नफरत" करती थीं साधना

दरअसल, उनके बीच झगड़े की वजह बनी थी साल 1964 में आई फिल्म "दुल्हा-दुल्हन"। ये घटना उसी वक्त की बताई जाती है। अभिनेत्री साधना और शोमैन राज कपूर के रिश्ते को लेकर अक्सर यह दावा किया जाता है कि साधना जिंदगी भर उनसे "नफरत" करती थीं। कहा जाता है कि राज कपूर ने इस फिल्म में अभिनय तो किया, लेकिन शूटिंग के दौरान वे कई बार देर से सेट पर पहुंचते थे और अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते थे। इससे फिल्म की शूटिंग प्रभावित होती थी और साधना को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। उस दौर की फिल्मी पत्रिकाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि साधना ने इस व्यवहार को गैर-पेशेवर माना और बाद में राज कपूर के साथ दोबारा काम करने से परहेज किया। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है।

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बॉक्स ऑफिस पर हिट थी फिल्म

राज कपूर और साधना ने केवल एक ही मुख्य फिल्म में साथ काम किया, जिसका नाम 'दूल्हा दुल्हन' था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसके गाने आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 'दूल्हा दुल्हन' से बहुत पहले, जब साधना महज 15-16 साल की थीं और एक डांस स्कूल में सीख रही थीं, तब उन्होंने राज कपूर की मशहूर फिल्म 'श्री 420' के गाने 'मुड़ मुड़ के न देख' में एक कोरस (बैकग्राउंड) डांसर के तौर पर काम किया था।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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