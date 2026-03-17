तबू की बहन को जानते हैं आप? 60 से ज्यादा फिल्मों में कर चुकी हैं काम, विंदू दारा सिंह से की थी शादी
Tabu Sister: बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू को आप जानते हैं, लेकिन क्या आप तबू की बहन को पहचानते हैं? उनकी बहन 60 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू की बहन भी एक समय पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा हुआ करती थीं। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में यश चोपड़ा की फिल्म ‘फासले’ से डेब्यू किया था। क्या आपने उन्हें पहचाना? नहीं! एक और हिंट देते हैं। उन्हें आपने ‘नसीब अपना अपना’ में भी देखा था। अब भी नहीं जान पाए? तबू की बहन का नाम फराह नाज है।
60 से ज्यादा फिल्में
बॉलीवुड में कदम रखने के बाद फराह ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, अनिल कपूर आदि के साथ ‘नसीब अपना अपना’ (1986), ‘ईमानदार’ (1987), ‘मरते दम तक’ (1987), ‘नकाब’ (1989), ‘यतीम’ (1988) आदि के साथ कई हिट फिल्में दीं।
अब कहां हैं?
करियर के पीक पर रहते हुए उन्होंने इस चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़ने और शादी करने का फैसला लिया। पहले उन्होंने 1996 में दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह से शादी की। शादी के आठ साल बाद उन्होंने उनसे तलाक लिया और फिर साल 2003 में सुमित सहगल से दूसरी शादी की।
इन विवादों में आया था उनका नाम
पहला विवाद: साल 1989 में जब फराह ‘कसम वर्दी की’ में काम कर रही थीं तब अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे ने उनपर जोक मारा था। फराह को चंकी का जोक पसंद नहीं आया था, वह नाराज हो गई थीं और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंकी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था।
दूसरा विवाद: उसी साल उनकी और अनिल कपूर की फिल्म ‘रखवाला’ रिलीज हुई थी। जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तब अनिल कपूर ने बयान दिया कि अगर इस फिल्म में माधुरी दीक्षित होती तो फिल्म हिट होती। इस कमेंट से फराह काफी नाराज हो गई थीं और उन्होंने कथित तौर पर एक्टर को धमकाया था।
सार
डेब्यू फिल्म: 'फासले' (1985)
प्रमुख फिल्में: ‘नसीब अपना अपना’ (1986), ‘ईमानदार’ (1987), ‘मरते दम तक’ (1987), ‘नकाब’ (1989) और ‘यतीम’ (1988) उनकी यादगार फिल्मों में से हैं।
पति का नाम: 1996 से 2002 तक विंदू दारा सिंह, 2003 से अभी तक सुमित सहगल
एक्टिंग से दूरी: 90 के दशक के अंत में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, हालांकि बाद में उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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