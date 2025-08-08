स्वरा भास्कर ने पति फहाद को 'छपरी' कहने वाले ट्रोल को दिया मुंहतोड़ जवाब;'ये एक जातिवादी गाली...'

स्वरा भास्कर दिनों अपने पति और राजनेता फहाद अहमद संग रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं। इस शो को लेकर दोनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में स्वरा के पति को एक ट्रोल ने छपरी कहा, जिसका एक्ट्रेस ने अब करारा जवाब दिया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर दिनों अपने पति और राजनेता फहाद अहमद संग रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं। शो के दौरान फैंस को स्वरा और फहाद के बीच की केमिस्ट्री को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। दोनों एक-दूसरे को लेकर कई सारी बातें भी शेयर कर रहे हैं। शो के दौरान कभी वो एक-दूसरे की कमियां बताते हैं तो कभी खूबियां, जिसे न सिर्फ जजेस बल्कि फैंस भी काफी एंजाय कर रहे हैं। एक तरफ जहां स्वरा और फहाद की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है, वहीं, दूसरी तरफ उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। कई यूजर्स ने तो स्वरा के पति फहाद को 'छपरी' और 'डोंगरी का रेहड़ी-पटरी वाला' कहा था। ऐसे में अब एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।

स्वरा के पति को कहा 'छपरी' दरअसल, हाल ही में 'पति पत्नी और पंगा' के प्रीमियर हुए। शो से स्वरा और फहाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। ऐसे में इन वीडियो क्लिप पर लोगों के जमकर रिएक्शन भी आए। एक ट्रोल ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'परिणीति चोपड़ा को अपने पति को रियलिटी टॉक शो में ले जाते हुए देखने के बाद, स्वरा भास्कर ने भी ऐसा ही करने का सोचा।' इसी यूजर ने आगे लिखा, 'वह अपने डोंगरी के छपरी पति को एक रियलिटी शो में ले गई। पीआर को भूल जाइए, उसका पति डोंगरी के एक स्ट्रीट वेंडर की तरह लग रहा था।'

छपरी एक जातिवादी गाली है... ऐसे में भला स्वरा चुप बैठने वालों में से कहां थीं। उन्होंने उस यूजर के कमेंट को नजरअंदाज नहीं किया और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। स्वरा ने उस पर बरसते हुए लिखा, 'यह मूर्ख जो खुद को एक गौरवशाली हिंदू और अंबेडकरवादी दोनों बताता है, उसे शायद यह नहीं पता कि छपरी एक जातिवादी गाली है... एक अपमानजनक शब्द, जिसका इस्तेमाल उस समुदाय के लिए किया जाता है जो 'छप्पर' या फूस की झोपड़ियां बनाते हैं।' स्वरा ने आगे लिखा, 'डोंगरी या कहीं भी एक स्ट्रीट वेंडर होने में कुछ भी गलत नहीं है, आपका दिमाग जातिवादी/वर्गवादी वाल कचरा-दिमाग हैं! #कास्टिस्टअलर्ट।'