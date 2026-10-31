इस एक्ट्रेस को परवेज मुशर्रफ ने दिया था पाकिस्तान आने का न्योता, अपने किरदार से छोड़ी थी छाप

इस एक्ट्रेस को परवेज मुशर्रफ ने दिया था पाकिस्तान आने का न्योता, अपने किरदार से छोड़ी थी छाप
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस की फैन बन गई थीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पत्नी। एक्ट्रेस से मुलाकात के दौरान ली फोटो, पाकिस्तान आने का दिया न्योता। पहचानिए-
हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनीं है जिन्हें पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी खूब प्यार मिला है। पाकिस्तान में भी हिंदी फिल्मों और एक्टर्स को पंसद करने वालों की बड़ी संख्या रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले चिट्ठियों के जरिए एक्टर्स के लिए दूसरे देश से प्यार आया करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड की एक ऐसी भी एक्ट्रेस है जिन्हें पड़ोसी देश पाकिस्तान से प्यार के साथ देश आने का बुलावा मिला था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। इसके पीछे की वजह भी बहुत खास है।
रानी मुखर्जी के इस किरदार ने पाकिस्तान में भी छोड़ी थी छाप
बात 16 अप्रैल, 2005 की है। इस दिन दिल्ली के अशोका होटल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऑफिसियल डिनर आयोजित किया था। मौका था पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, उनकी पत्नी बेगम सहबा मेहमान नवाजी करने का। इस खास मौके पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी मौजूद थीं। एक्ट्रेस को पीएम की तरफ से डिनर में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। दरअसल, कुछ समय पहले रानी मुखर्जी की फिल्म ‘वीर जारा’ रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक पाकिस्तानी ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट सामिया सिद्दीकी का किरदार निभाया था। फिल्म के लीड रोल में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा थे। लेकिन रानी मुखर्जी के किरदार ने एक अलग छाप छोड़ी थी।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी की फेवरेट बन चुकी थीं रानी
रानी के इसी किरदार से परवेज मुशर्रफ की पत्नी बेगम सेहबा मुशर्रफ बहुत प्रभावित थीं। उनकी ही वजह से रानी मुखर्जी इस ऑफिसियल डिनर का हिस्सा बनीं थीं। इस दौरान एक्ट्रेस ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से हाथ मिलाने के बाद परवेज मुशर्रफ और उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने एक्ट्रेस को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था।
रानी मुखर्जी को नहीं हुआ था विश्वास
ने पाकिस्तान से मिले इस न्योते के बारे में फिल्म क्रिटिक्स सुभाष के झा से बातचीत की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, ‘यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। मैंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर मुझे लगा कि हां, मैंने कुछ तो कमाया है। बॉर्डर के दोनों तरफ की हस्तियां बहुत ही सभ्य और जमीन से जुड़ी हुई थीं ।जब मुझे न्योता मिला, यो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और मैं खुशी से झूम उठी।'
रानी मुखर्जी की तस्वीरें खींच रहे थे पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य
आगे एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी फिल्म 'ब्लैक' और 'वीर जारा' का सरहद पार बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था। डिनर गेस्ट लिस्ट में शामिल होना उनके लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के सभी लोग बहुत अच्छे थे और उनकी तस्वीरें ले रहे थे। रानी ने आगे बताया था कि उस मुलाकात के दौरान परवेज मुशर्रफ ने उन्हें बताया था कि वो पाकिस्तान में कितनी पॉपुलर हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें किसी भी समय पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। ये खास समय एक्ट्रेस को हमेशा याद रहेगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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