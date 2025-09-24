बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं पूनम ढिल्लों के दोनों बच्चे, यहां देखिए उनकी तस्वीरें

पूनम ढिल्लों के दोनों बच्चे फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं और अब बॉलीवुड में अपने-अपने रास्ते तलाश रहे हैं। आइए आपको उनके दोनों बच्चों के बारे बताते हैं।

बॉलीवुड में अक्सर स्टार किड्स सुर्खियों में रहते हैं और दर्शकों की जिज्ञासा बनी रहती है कि कौन-सा नया चेहरा इंडस्ट्री में कदम रखने वाला है। 80 के दशक की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लों, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी, अब अपने बच्चों को लेकर चर्चा में हैं। पूनम जी के दो बच्चे हैं—बेटी पालोमा ठकेरिया ढिल्लों और बेटा अनमोल ठकेरिया ढिल्लों। दोनों ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में जगह बना रहे हैं।

बेटी पालोमा ढिल्लों कौन हैं? पालोमा का जन्म 15 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ था और फिलहाल वह 30 साल की हैं। पढ़ाई के दिनों में उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन बाद में उनका रुझान डांस और मॉडलिंग की ओर बढ़ा। 2023 में उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म “दोनों” से बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में उनके अपोजिट राजवीर देओल (सनी देओल के बेटे) नजर आए। पालोमा फिटनेस और डांस की शौकीन हैं और सोशल मीडिया पर उनके कई डांस वीडियो वायरल हो चुके हैं।

अनमोल ढिल्लों क्या करते हैं? अनमोल का जन्म 4 अप्रैल 1996 को मुंबई में हुआ और इस समय वह 29 साल के हैं। अनमोल ने फिल्मों में शुरुआत “ट्यूसडे एंड फ्राइडे” से की थी। वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्राइवेट रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे हैं। इंडस्ट्री में उनका नाम अनमोल ठकेरिया ढिल्लों के तौर पर भी जाना जाता है।