क्या करते हैं फिल्म ‘दामिनी’ की एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के बच्चे? मां जितनी खूबसूरत है बेटी

फिल्म ‘दामिनी’ की एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के दो बच्चे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उनकी बेटी और बेटा, दोनों फिल्मी दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं।

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने 1995 में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। ‘हीरो’, ‘घायल’, ‘दामिनी’ और ‘घातक’ जैसी सुपरहिट फिल्मों की ये स्टार लंबे समय तक पर्दे से दूर रहीं, लेकिन 2024 में जब उनके बचों ने अपनी-अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल कर ली तब उन्होंने वापसी का ऐलान किया। आइए आपको उनके बच्चों के बारे में बताते हैं।

मीनाक्षी शेषाद्री के बच्चे मीनाक्षी और उनके पति हरीश मैसूर के दो बच्चे हैं – बड़ी बेटी केंद्रा मैसूर और छोटा बेटा जोश मैसूर। दोनों अमेरिका में पले-बढ़े हैं। केंद्रा बिजनेस वर्ल्ड में नाम कमा रही हैं। वह एक फिनटेक कंपनी से जुड़ी हैं और स्टार्टअप कल्चर में अपना करियर बना रही हैं। वहीं जोश कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनका पैशन है और वह इसी फील्ड में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

मां-बाप से मिली आजादी मीनाक्षी शेषाद्री कई इंटरव्यूज में ये बात बता चुकी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को करियर चुनने की पूरी आजादी दी। द केंद्रा और जोश को भारतीय संस्कार मिले हैं। मीनाक्षी ने उन्हें भरतनाट्यम, कत्थक और ओडिसी जैसे भारतीय नृत्य भी सिखाए हैं।