Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBollywood Actress Madhuri Dixit says elder son Arin nene is working with Apple Ryan not interested in Bollywood circus
एप्पल में काम करता है इस एक्ट्रेस का बड़ा बेटा, छोटे को नहीं है बॉलीवुड के सर्कस में इंटरेस्ट

एप्पल में काम करता है इस एक्ट्रेस का बड़ा बेटा, छोटे को नहीं है बॉलीवुड के सर्कस में इंटरेस्ट

संक्षेप:

Bollywood Actress Son: आज आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिनका बड़ा बेटा एप्पल में काम कर रहा है और छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। दोनों लाइमलाइट से दूर रहते हैं।

Dec 19, 2025 09:24 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस की उम्र 58 साल की है और वह आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। उनके दो बड़े बेटे भी हैं। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके दोनों बेटे किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनक बड़ा बेटा अरिन, जिनका जन्म 2003 में हुआ था, उनको म्यूजिक पसंद है। वहीं छोटे बेटे रयान जो अभी 20 साल के हैं, उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है।

कौन है ये एक्ट्रेस?

इस एक्ट्रेस का नाम माधुरी दीक्षित है। माधुरी की जियो हॉटस्टार पर वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम ‘मिसेज देशपांडे’ है। ऐसे में माधुरी इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोशन के दौरान माधुरी ने मिड-डे को बताया, “छोटा बेटा रयान यूएससी में कॉलेज में है और बड़ा बेटा अरिन इसी साल मई में ग्रेजुएट हुआ है। वह एप्पल में काम कर रहा है। वह नॉइज कैंसलेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में है।”

माधुरी दीक्षित

‘फिल्मों में आने का थोड़ा-बहुत मन था’

माधुरी ने आगे कहा, “बड़े बेटे अरिन को फिल्मों में आने का थोड़ा-बहुत मन था, लेकिन मुझे लगता है कि उसका पैशन म्यूजिक है। वह अपना म्यूजिक बनाता है। स्कूल में भी उसने म्यूजिक को माइनर और CS इंजीनियरिंग को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है। छोटा बेटा STEM (साइंस) वाला है। उसे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथ्स में इंटरेस्ट है। वो साइंस में बहुत अच्छा है।”

माधुरी दीक्षित विंटर रेडी लुक

‘बॉलीवुड के सर्कस में इंटरेस्ट नहीं है’

जब माधुरी से पूछा गया कि क्या वह जानबूझकर अपने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखती हैं तो उन्होंने कहा, “मैंने सच में उन्हें दूर नहीं रखा। जब वे मेरे साथ आना चाहते थे, तो मैं उन्हें ले गई, और अगर वे नहीं चाहते थे, तो मैंने उस बात का सम्मान किया। जब हम US से आए थे, तब वे 6 और 8 साल के थे। मेरे बच्चे अलग हैं, मेरे छोटे बेटे को इस पूरे सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़ा बेटा बाहर ज्यादा रहता है और ओपन है, दोनों में से कोई भी असल में कभी इंडस्ट्री में नहीं रहा।”

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Madhuri Dixit

