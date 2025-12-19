एप्पल में काम करता है इस एक्ट्रेस का बड़ा बेटा, छोटे को नहीं है बॉलीवुड के सर्कस में इंटरेस्ट

संक्षेप: Bollywood Actress Son: आज आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिनका बड़ा बेटा एप्पल में काम कर रहा है और छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। दोनों लाइमलाइट से दूर रहते हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस की उम्र 58 साल की है और वह आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। उनके दो बड़े बेटे भी हैं। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके दोनों बेटे किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनक बड़ा बेटा अरिन, जिनका जन्म 2003 में हुआ था, उनको म्यूजिक पसंद है। वहीं छोटे बेटे रयान जो अभी 20 साल के हैं, उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन है ये एक्ट्रेस? इस एक्ट्रेस का नाम माधुरी दीक्षित है। माधुरी की जियो हॉटस्टार पर वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम ‘मिसेज देशपांडे’ है। ऐसे में माधुरी इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोशन के दौरान माधुरी ने मिड-डे को बताया, “छोटा बेटा रयान यूएससी में कॉलेज में है और बड़ा बेटा अरिन इसी साल मई में ग्रेजुएट हुआ है। वह एप्पल में काम कर रहा है। वह नॉइज कैंसलेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में है।”

‘फिल्मों में आने का थोड़ा-बहुत मन था’ माधुरी ने आगे कहा, “बड़े बेटे अरिन को फिल्मों में आने का थोड़ा-बहुत मन था, लेकिन मुझे लगता है कि उसका पैशन म्यूजिक है। वह अपना म्यूजिक बनाता है। स्कूल में भी उसने म्यूजिक को माइनर और CS इंजीनियरिंग को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है। छोटा बेटा STEM (साइंस) वाला है। उसे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथ्स में इंटरेस्ट है। वो साइंस में बहुत अच्छा है।”