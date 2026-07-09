संजय दत्त की बुआ थी बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस , आइटम सॉन्ग से देती थीं हेलन को टक्कर
संजय दत्त की बुआ का का नाम मधुमती है। मधुमती संजय के परिवार की एक और अभिनेत्री रही हैं। मधुमती सुनील दत्त की बहन थीं। उन्होंने साल 1960–70 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में डांसर और सहायक भूमिकाओं में नजर आईं।
बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। उनकी कई फिल्में पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। इसके साथ ही संजय ने एक हीरो के तौर पर ही नहीं बल्कि विलेन के तौर पर भी अपनी जबरदस्त पारी खेली है। लोगों ने उन्हें बतौर एक्टर तो पसंद किया, वहीं विलेन के तौर पर भी खूब पसंद किया। संजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता सुनील दत्त एक दिग्गज एक्टर थे। वहीं, उनकी मां नरगिस दत्त एक शानदार अभिनेत्री रही हैं। लेकिन क्या आप संजय दत्त की बुआ के बारे में जानते हैं। जी हां, संजय दत्त की बुआ के बारे में कम लोग ही जानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब संजय की बुआ की तुलना बॉलीवुड डांसर हेलन से होती थी। तो चलिए बताते हैं संजय की बुआ के बारे में...
कौन हैं संजय की बुआ?
संजय दत्त की बुआ का का नाम मधुमती है। मधुमती संजय के परिवार की एक और अभिनेत्री रही हैं। मधुमती सुनील दत्त की बहन थीं। उन्होंने साल 1960–70 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में डांसर और सहायक भूमिकाओं में नजर आईं। मधुमती उस दौर में अपने शानदार डांस और स्क्रीन प्रेजेंस और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती थीं। मधुमती कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बता दें कि मधुमती संजय दत्त की सगी बुआ नहीं थी, बल्कि वो सुनील दत्त की राखी बहन थीं। लेकिन सुनील दत्त ने मधुमती को हमेशा ही सगी बहन से बढ़कर प्यार और सम्मान दिया।
होती थी हेलन से तुलना
मधमती जिस दौर की एक्ट्रेस रही हैं, उस दौर में हेलन ने पहले से ही अपनी जगह बना रखी थी। फिल्मों में हेलन अपने कैबरे डांस के लिए काफी फेमस रही हैं। कई फिल्मों तो ऐसी रही हैं, जिसमें हेलन के एक डांस परफॉर्मेंस ने कहानी से ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। उसी दौर में कई लोग मधुमती के डांस स्टाइल की तुलना हेलन से करने लगे थे, जो उनके लिए शायद सही साबित नहीं हुआ। हालांकि, हेलन जैसी व्यापक लोकप्रियता और लंबा करियर मधुमती को नहीं मिल सका।
फिल्मी दुनिया से बनाई दूरी
बता दें कि फिल्मी दुनिया में मधुमती ने अपनी अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें अधिकतर फिल्मों में सहायक या डांस-आधारित भूमिकाएं ही मिलीं। समय के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और लाइमलाइट से भी लगभग गायब हो गईं। आज मधुमती के बारे में शायद ही कोई जानता हो। उन्हें संजय दत्त के साथ भी शायद ही किसी ने तस्वीरों में देखा हो।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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