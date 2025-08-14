कंगना रनौत बोलीं- डेटिंग ऐप्स ‘गटर’ हैं; कहा- सबकी जरूरतें होती हैं, लेकिन…

Kangana Ranaut Interview: कंगना रनौत ने डेटिंग ऐप्स को ‘गटर’ कहा, बोलीं यहां अच्छे लोग नहीं मिलते। अच्छे लोग ऑफिस, कॉलेज या परिवार के जरिए मिलते हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने डेटिंग ऐप्स पर अपना स्पष्ट और बेबाक नजरिया पेश किया है। हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने इन्हें ‘गटर’ करार दिया और कहा कि यहां अच्छे लोग नहीं मिलते, बल्कि ज्यादातर लोग वैलिडेशन या नेगेटिविटी तलाशते हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने ये भी कहा कि वह इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों से दूर रहती हैं।

‘सबकी जरूरतें होती हैं’ इंटरव्यू के दौरान जब कंगना से हाउटरफ्लाई ने पूछा, ‘जेन-जी को देखकर क्या आपने कभी डेटिंग ऐप चलाने की कोशिश की है?’ तो उन्होंने जवाब दिया, “नहीं बाबा। वो गटर है। सबकी जरूरतें होती हैं—हर तरह की जरूरतें। मर्द होने के नाते आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं और हर किसी की अपनी नीड्स होती हैं। अब उन्हें कैसे पूरा किया जाए – अच्छे और समझदारी से, या फिर खुलेआम और बेहूदे तरीके से? मतलब, क्या हर रात निकल पड़ना है कुछ ढूंढने?”

‘मैं तो इसे नीच कैटेगरी में ही रखूंगी’ कंगना ने आगे कहा, “डेटिंग ऐप यही बोल रहा है न, हर रात निकलो ढूंढने। ये क्या है? मैं तो इसे नीच कैटेगरी में ही रखूंगी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ऐसे लोगों के संपर्क में आना जो इस तरह की चीजें करते हैं।”