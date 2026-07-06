बॉलीवुड की 9 एक्ट्रेसेस, हाइट के मामले में चौथे नंबर पर हैं कृति सेनन
इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्क्रीन पर अपनी कमाल की लंबाई से सबको इम्प्रेस करने वाली कृति सेनन भी हाइट के मामले में चौथे नंबर पर खिसक गई हैं।
बॉलीवुड में एक्टिंग और खूबसूरती के साथ-साथ एक्ट्रेसेस की पर्सनैलिटी भी हमेशा चर्चा का विषय रहती है। अक्सर फैंस ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस की लंबाई कितनी है। आइए आपको बी-टाउन की ऐसी 9 हसीनाओं की लंबाई के बारे में बताते हैं जो अपनी शानदार हाइट के लिए ही जानी जाती हैं।
1. लिसा हेडन
बॉलीवुड की सबसे लंबी एक्ट्रेसेस की बात हो तो मॉडल और एक्ट्रेस लिसा हेडन सबसे ऊपर आती हैं। उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, जो उन्हें इस लिस्ट में सबसे टॉप पर रखती है।
2. सोनम कपूर और सुष्मिता सेन
सोनम कपूर: बॉलीवुड की 'फैशनिस्टा' सोनम कपूर भी हाइट के मामले में किसी से कम नहीं हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 9.5 इंच है।
सुष्मिता सेन: दमदार एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स रहीं सुष्मिता सेन भी 5 फीट 9.5 इंच की लंबाई के साथ दूसरे पायदान पर बनी हुई हैं।
3. दीपिका, अनुष्का और उर्वशी
लंबाई के मामले में बॉलीवुड की तीन टॉप एक्ट्रेसेस के बीच कांटे की टक्कर है। ये तीनों- दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और उर्विशी रौतेला ही 5 फीट 9 इंच की हाइट के साथ तीसरे नंबर पर हैं।
4. कृति सेनन
अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कमाल के फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली कृति सेनन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति की हाइट 5 फीट 9 इंच के आसपास है, जो उन्हें स्क्रीन पर एक बेहद ग्रेसफुल लुक देती है।
5. कटरीना कैफ
बॉलीवुड की 'चिकनी चमेली' कटरीना कैफ की गिनती भी लंबी एक्ट्रेसेस में होती है। वह 5 फीट 8.5 इंच की हाइट के साथ इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
6. आथिया शेट्टी
सुनील शेट्टी की बेटी और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी भी अपनी लीन और टॉल बॉडी के लिए जानी जाती हैं। आथिया की हाइट 5 फीट 8 इंच है, जिससे वह इस लिस्ट में छठे नंबर पर आती हैं।
नोट: इस खबर में दी गई एक्ट्रेसेस की हाइट (लंबाई) के आंकड़े विभिन्न इंटरनेट सोर्सेज और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। लाइव हिंदुस्तान इन आंकड़ों की पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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