17 साल की उम्र में लाखों कमा रही थी ये हसीना, विवादों में फंसी तो खानी पड़ी थी जेल की हवा
आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना के बारे में बता रहे हैं जिसके करियर की शुरुआत काफी शानदार थी, लेकिन फिर एक्ट्रेस के जीवन में वो पल भी आया जिसने एक्ट्रेस की लाइफ को हिला कर दिया था।
बॉलीवुड में करियर बनाना आसान नहीं होता है। काफी स्ट्रगल के बाद लोगों को मौका मिलता है और फिर उस मौके पर खरा उतर पाना सेलेब्स के लिए मुश्किल भी हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसके करियर की शुरुआत शानदार थी, लेकिन फिर एक्ट्रेस को जेल के दिन भी देखने पड़े। विवादों में फंसने के बाद एक्ट्रेस के जीवन में तूफान आ गया था।
17 की उम्र में लाखों कमा रही थी एक्ट्रेस
हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं उसका नाम रिया चक्रवर्ती है। रिया ने अपने करियर की शुरुआत एक वीडियो जॉकी के तौर पर की थी। एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया कि जब वो 17 साल की थी तब वो लाखों की कमाई करती थीं।
तीन लाख रुपये महीने थी सैलरी
तन्मय भट्ट के साथ खास बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो 17 या 18 साल की थीं तब वो महीने के 3 लाख रुपये कमाती थीं। उन्होंने कहा, “उस वक्त वीजे (वीडियो जॉकी) को अच्छे पैसे मिलते थे। मुझे लगता है मेरी आखिरी सैलरी 3 लाख रुपये थी। लेकिन उस वक्त मैं 17 या 18 साल की थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं। मैंने ये पैसा अपना चेहरा ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए।”
साल 2012 में किया था रिया ने फिल्मी डेब्यू
रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत वीडियो जॉकी के तौर पर की। इसके बाद रिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। साल 2012 में रिया ने तेलुगु फिल्म टूणीगा टूणीगा से फिल्म करियर की शुरुआत की। रिया के बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो उनकी पहली फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई मेरे डैड की मारूती थी।
बॉलीवुड की वो घटना जिसने हिला दिया रिया का जीवन
बॉलीवुड डेब्यू के बाद रिया चक्रवर्ती को सोनाली केबल, दोबारा: सी योर ईविल, जलेबी और बैंक चोर जैसी फिल्मों में देखा गया। साफ था कि डेब्यू के बाद रिया को लगातार फिल्में मिल रही थीं, लेकिन फिर बॉलीवुड के गलियारों में घटी एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया।
दरअसल, साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को काफी कुछ झेलना पड़ा था। रिया सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड थीं। सुशांत की सुसाइड की खबर जैसे ही सामने आई, उनपर तरह-तरह के आरोप लगाए गए।
लगभग 1 महीना जेल में कटा
रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और ड्रग्स से जुड़े गंभीर आरोप लगे। उन्हें इन वजहों से करीब 27 से 28 दिन जेल में बिताने पड़े थे। रिया सितंबर 2020 में गिरफ्तार हुई थीं। लगभग एक महीना जेल में बिताने के बाद एक्ट्रेस को बेल मिली थी और वो बाहर आई थीं।
एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा था असर
साल 2025 में रिया पर चल रहे केस पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इन रिपोर्ट्स में रिया को सभी आरोपों से मुक्त किया गया था। रिया पर लगाए गए आरोप भले ही झूठे साबित हो गए हों, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर रिया की मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा था।
रिया ने शुरू किया अपना क्लोदिंग ब्रैंड
रिया कई मौकों पर बता चुकी हैं कि कैसे उस पूरे मामले की वजह से उनके और उनके भाई का जीवन तबाह हो गया था। रिया ने हाल ही में नेहा धूपिया के साथ खास बातचीत में बताया था कि जब वो जेल से बाहर आईं तो उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थीं। उनके पास कोई काम नहीं था। उस दौरान रिया ने अपने भाई के साथ मिलकर एक क्लोदिंग ब्रैंड (चैप्टर 2) की शुरुआत की।
रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के केस के बाद काफी कुछ झेला, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी हार नहीं मानी। रिया चक्रवर्ती को भले भी सुशांत केस के बाद फिल्में न मिल रही हों, लेकिन एक्ट्रेस ने युवाओं के पसंदीदा शो रोडीज में एक गैंग लीडर की भूमिका निभाई। इसके अलावा रिया जल्द ही द ट्रेटर्स सीजन 2 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना