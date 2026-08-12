17 साल की उम्र में लाखों कमा रही थी ये हसीना, विवादों में फंसी तो खानी पड़ी थी जेल की हवा

आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना के बारे में बता रहे हैं जिसके करियर की शुरुआत काफी शानदार थी, लेकिन फिर एक्ट्रेस के जीवन में वो पल भी आया जिसने एक्ट्रेस की लाइफ को हिला कर दिया था।

बॉलीवुड में करियर बनाना आसान नहीं होता है। काफी स्ट्रगल के बाद लोगों को मौका मिलता है और फिर उस मौके पर खरा उतर पाना सेलेब्स के लिए मुश्किल भी हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसके करियर की शुरुआत शानदार थी, लेकिन फिर एक्ट्रेस को जेल के दिन भी देखने पड़े। विवादों में फंसने के बाद एक्ट्रेस के जीवन में तूफान आ गया था।

17 की उम्र में लाखों कमा रही थी एक्ट्रेस हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं उसका नाम रिया चक्रवर्ती है। रिया ने अपने करियर की शुरुआत एक वीडियो जॉकी के तौर पर की थी। एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया कि जब वो 17 साल की थी तब वो लाखों की कमाई करती थीं।

तीन लाख रुपये महीने थी सैलरी तन्मय भट्ट के साथ खास बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो 17 या 18 साल की थीं तब वो महीने के 3 लाख रुपये कमाती थीं। उन्होंने कहा, “उस वक्त वीजे (वीडियो जॉकी) को अच्छे पैसे मिलते थे। मुझे लगता है मेरी आखिरी सैलरी 3 लाख रुपये थी। लेकिन उस वक्त मैं 17 या 18 साल की थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं। मैंने ये पैसा अपना चेहरा ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए।”

साल 2012 में किया था रिया ने फिल्मी डेब्यू रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत वीडियो जॉकी के तौर पर की। इसके बाद रिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। साल 2012 में रिया ने तेलुगु फिल्म टूणीगा टूणीगा से फिल्म करियर की शुरुआत की। रिया के बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो उनकी पहली फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई मेरे डैड की मारूती थी।

बॉलीवुड की वो घटना जिसने हिला दिया रिया का जीवन बॉलीवुड डेब्यू के बाद रिया चक्रवर्ती को सोनाली केबल, दोबारा: सी योर ईविल, जलेबी और बैंक चोर जैसी फिल्मों में देखा गया। साफ था कि डेब्यू के बाद रिया को लगातार फिल्में मिल रही थीं, लेकिन फिर बॉलीवुड के गलियारों में घटी एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया।

दरअसल, साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को काफी कुछ झेलना पड़ा था। रिया सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड थीं। सुशांत की सुसाइड की खबर जैसे ही सामने आई, उनपर तरह-तरह के आरोप लगाए गए।

लगभग 1 महीना जेल में कटा रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और ड्रग्स से जुड़े गंभीर आरोप लगे। उन्हें इन वजहों से करीब 27 से 28 दिन जेल में बिताने पड़े थे। रिया सितंबर 2020 में गिरफ्तार हुई थीं। लगभग एक महीना जेल में बिताने के बाद एक्ट्रेस को बेल मिली थी और वो बाहर आई थीं।

एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा था असर साल 2025 में रिया पर चल रहे केस पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इन रिपोर्ट्स में रिया को सभी आरोपों से मुक्त किया गया था। रिया पर लगाए गए आरोप भले ही झूठे साबित हो गए हों, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर रिया की मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा था।

रिया ने शुरू किया अपना क्लोदिंग ब्रैंड रिया कई मौकों पर बता चुकी हैं कि कैसे उस पूरे मामले की वजह से उनके और उनके भाई का जीवन तबाह हो गया था। रिया ने हाल ही में नेहा धूपिया के साथ खास बातचीत में बताया था कि जब वो जेल से बाहर आईं तो उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थीं। उनके पास कोई काम नहीं था। उस दौरान रिया ने अपने भाई के साथ मिलकर एक क्लोदिंग ब्रैंड (चैप्टर 2) की शुरुआत की।