राजेश खन्ना की एक्ट्रेस की हुई थी हत्या, परिवार को भी उतारा था मौत के घाट, 13 साल बाद खूनी को मिली थी सजा

Feb 26, 2026 11:28 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Bollywood Actress Murder: बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी जिसकी उसके सौतेले पिता ने हत्या की थी। सिर्फ उसकी नहीं उसके परिवार के 5 सदस्यों को भी मौत के घाट उतारा था।

राजेश खन्ना की एक्ट्रेस की हुई थी हत्या, परिवार को भी उतारा था मौत के घाट, 13 साल बाद खूनी को मिली थी सजा

बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म 'वफा' में काम किया था। एक समय था जब वह अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अचानक साल 2011 में उनके, उनकी मां, तीन भाई-बहन और एक चचेरी बहन के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की खबर आई। करीब एक साल तक किसी को पता चला कि वे कहां हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, मुंबई के पॉश इलाके से पूरा परिवार कैसे ओझल हो गया।

किसने की हत्या?

असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने एक्ट्रेस के सौतेले पिता को पकड़ा। जब उससे पूछताछ हुई, तो जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए।

क्यों मारा?

एक्ट्रेस के सौतेले पिता ने कबूल किया कि उसने ही इगतपुरी (नासिक के पास) के उनके अपने फार्महाउस पर इन सबकी लाश दफ़नाई है। वजह? वह पुरानी रंजिश और जलन। एक्ट्रेस के सौतेले पिता को शक था कि एक्ट्रेस की मां (सेलिना) का किसी और के साथ संबंध है और वह परिवार के साथ दुबई बसने की योजना बना रही है। उसे डर था कि अगर एक्ट्रेस और उसका परिवार उसे छोड़ देंगे तो संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे।

लैला खान
कैसे मारा?

फार्महाउस पर बहस शुरू हुई और एक्ट्रेस के सौतेले पिता ने अपना आपा खो दिया। उसने पहले एक्ट्रेस की मां पर हमला किया और फिर एक-एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसने सभी छह लाशों को फार्महाउस के अहाते में ही एक गड्ढे में दफन कर दिया और ऊपर से आग लगा दी ताकि निशान मिट जाएं।

कितने साल बाद मिली सजा, एक्ट्रेस का नाम?

सालों तक यह मामला चलता रहा, और आखिरकार 2024 में अदालत ने एक्ट्रेस के सौतेले पिता को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। एक चमकता हुआ सितारा और उसका पूरा परिवार बस एक इंसान के लालच और गुस्से की भेंट चढ़ गया। बहुत ही दर्दनाक अंत था बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान का।

Rajesh Khanna

