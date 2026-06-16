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शादीशुदा डायरेक्टर से हुआ प्यार, 'घर तोड़ने' का दाग न लगे इसलिए नहीं किया इजहार, ताउम्र रहीं कुंवारी

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस को एक शादीशुदा फिल्ममेकर से प्यार हो गया था, लेकिन उनका घर नहीं तोड़ना चाहती थीं इसलिए कभी अपने प्यार का इजहार हीं किया। जानिए इस महान अभिनेत्री के त्याग की अनसुनी कहानी।

शादीशुदा डायरेक्टर से हुआ प्यार, 'घर तोड़ने' का दाग न लगे इसलिए नहीं किया इजहार, ताउम्र रहीं कुंवारी

हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अभिनेत्री ऐसी भी रहीं, जिन्होंने शादीशुदा मर्द से प्यार तो किया, लेकिन प्यार की खातिर दूसरी औरत का घर नहीं उजाड़ा। उन्होंने अपने प्यार की गरिमा बनाए रखी और ताउम्र शादी नहीं की। जी हां, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की उस सदाबहार अदाकारा आशा पारेख की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया।

इस तरह हुआ प्यार

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की 'जुबली गर्ल' आशा पारेख की। ये किस्सा शुरू होता है साल 1959 से, जब मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को फिल्म 'दिल देके देखो' से बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद दोनों ने एक साथ कई शानदार फिल्में कीं। काम करते-करते आशा पारेख कब नासिर हुसैन को अपना दिल दे बैठीं, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। नासिर हुसैन भी उनसे प्यार करने लगे।

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'घर तोड़ने वाली' का दाग नहीं था मंजूर

नासिर हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद आशा पारेख ने कभी उनसे शादी करने या उनके साथ घर बसाने की जिद नहीं की। वजह सिर्फ इतनी थी कि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। आशा पारेख नहीं चाहती थीं कि उनके प्यार की वजह से नारिस हुसैन का एक हंसता-खेलता परिवार बिखर जाए और समाज की नजरों में वो 'घर तोड़ने वाली' कहलाएं।

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अपनी ऑटोबायोग्राफी में बयां किया था दर्द

सालों तक अपनी खामोश मोहब्बत को दिल में दबाए रखने के बाद आशा पारेख ने साल 2017 में आई अपनी ऑटोबायोग्राफी 'द हिट गर्ल' में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने लिखा था, 'हां, नासिर हुसैन ही एकमात्र ऐसे पुरुष थे जिनसे मैंने प्यार किया। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं कभी भी किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने कभी उनपर शादी के लिए दबाव नहीं बनाया और ताउम्र कुंवारी रहने का फैसला किया।'

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फैसले पर नहीं है कोई पछतावा

पूरी जिंदगी अकेले गुजारने के बाद भी आशा पारेख के मन में अपने इस फैसले को लेकर कोई पछतावा या कड़वाहट नहीं है। उनका मानना है कि किसी के घर को उजाड़कर मिली खुशी कभी सच्ची नहीं हो सकती। आज आशा 83 पार की उम्र में भी अपनी जिंदगी को पूरी गरिमा, सुकून और अकेलेपन के सुकून के साथ जी रही हैं। बता दें, उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था और साल 2002 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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