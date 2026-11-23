वीडियो गेम लवर्स हैं ये बॉलीवुड एक्टर्स, एक ने तो घर में बनवा रखा है अलग गेमिंग रूम
आज जानेंगे उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जिन्हें गेमिंग का भारी शौक है। इनमें से कुछ तो GTA 6 के वक्त अपना एक्साइटमेंट नहीं रोक पाए थे।
सोशल मीडिया पर बीते कुछ हफ्तों से GTA 6 की खूब चर्चा है। गेमिंग के शौकीनों को इस मौके का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में भी कुछ एक्टर्स ऐसे है, जिन्हें गेमिंग का भारी शौक है और खाली वक्त में गेम खेलना पसंद करते हैं। ये एक्टर्स खुद खुलकर अपने गेमिंग के शौक के बारे में बात कर चुके हैं और कुछ ने तो GTA 6 की लॉन्चिंग के आसपास इस बारे में सोशल मीडिया पर एक्टविटी भी की थी।
पूजा हेगड़े
एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को गेमिंग का भारी शौक है। पूजा अपना गेमिंग का शौक छिपा नहीं पाती हैं और उन्होंने पिछले दिनों ही इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने PS5 स्क्रीन की फोटो साझा की थी। इस फोटो में उनका 200+ GB का GTA 6 गेम डाउनलोड और इंस्टॉल होता दिख रहा था। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "All Geared up"। पूजा की इस पोस्ट के बाद उनके फैंस उन्हें गेमर गर्ल कहकर पुकारने लगे थे।
कार्तिक आर्यन
फैंस के चहेते कार्तिक आर्यन को भी गेमिंग का भारी शौक है। GTA 6 की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने हाल ही में अपना गेमिंग अवतार इंस्टा स्टोरी पर साझा किया था। उन्होंने इन तस्वीरों को "GTA VI Glitch" कैप्शन दिया।
प्रियंका चोपड़ा
बॉलीवुड की देसी गर्ल भी GTA 6 को लेकर अपना एक्साइटमेंट जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट में खुद को इस गेम का बहुत बड़ा फैन बताया था। उन्होंने खुद को इस फ्रेंचाइसी का शौकीन बताया था।
शाहरुख खान
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान गेमिंग के सबसे बड़े शौकीन एक्टर्स में से एक हैं। उनके घर 'मन्नत' में एक डेडिकेटेड गेमिंग रूम है। शाहरुख टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में काफी दिलचस्पी लेते हैं और अपडेटेड रहते हैं। उन्हें प्लेस्टेशन पर फुटबॉल और एक्शन गेम्स खेलना बेहद पसंद है।
वरुण धवन
वरुण बचपन से ही गेमिंग के दीवाने रहे हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि GTA और FIFA उनके ऑल-टाइम फेवरेट गेम्स हैं। वरुण धवन शूटिंग के बाद खाली वक्त में घर बैठे वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं।
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