मुंबई के ताज महल पैलेस में वेटर का काम करता था ये एक्टर, मिलती थी 105 रुपये सैलरी

Bollywood actor who Worked As A Waiter At Taj Mahal Palace In Mumbai At A Salary Of rs 105 it is Boman Irani
संक्षेप: Bollywood Actor Struggle Story: आइए आपको उस एक्टर के बारे में बताते हैं जिसने एक्टर बनने से पहले वेटर का काम किया है। गुजराती नमकीन की दुकान पर बैठकर नमकीन और चिप्स भी बेचे हैं।

Tue, 28 Oct 2025 08:45 PM
मुंबई के ताज महल पैलेस होटल की जगमगाती गलियों में एक युवा रोज मेहमानों को मुस्कुराकर खाना परोसता था। सफेद यूनिफॉर्म, ट्रे में चाय के कप और आंखों में सपना लिए लोगों को देखता था। शायद किसी ने तब सोचा भी नहीं था कि यही वेटर एक दिन रेड कार्पेट पर चलेगा, उस होटल के बाहर उसके साथ फोटो लेने के लिए लाइन लगी होगी और मुंबई की गलियों में उसके बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे होंगे।

इस युवा का नाम है बोमन ईरानी। साल 1979 में उन्होंने ताज महल पैलेस होटल में सिर्फ 105 रुपये महीने की सैलरी पर अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। शुरुआत रूम सर्विस से हुई, फिर वह होटल के स्टाइलिश फ्रेंच रेस्टोरेंट में पहुंच गए। हालांकि संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ।

बोमन का प्लान कभी भी अपने पिता की गुजराती नमकीन की दुकान संभालने का नहीं था। लेकिन किस्मत की चाल कुछ और थी। उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां दुकान संभाल रही थीं। लेकिन एक दिन उनकी मां का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में मजबूरन बोमन को वापस लौटकर दुकान संभालनी पड़ी।

जिंदगी दुकान की काउंटर तक सिमट गई थी, लेकिन बोमन के भीतर का कलाकार जिंदा रहा। उन्होंने फोटोग्राफी सीखी, थिएटर किया और धीरे-धीरे कैमरे के सामने आने का रास्ता ढूंढा। फिर साल 2000 में उन्हें पहली फिल्म मिली, लेकिन उससे न पहचान मिली न नाम।

फिर आया साल 2003, उम्र थी 44 साल और फिर मिली ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’। इस फिल्म ने सब बदल दिया। डॉक्टर अस्थाना के किरदार ने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी और आज हर कोई उनका नाम जानता है।

