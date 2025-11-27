सुनील शेट्टी बोले- साउथ की फिल्में नहीं करता हूं क्योंकि वे बॉलीवुड एक्टर्स को सिर्फ…

Hindustan Hindi News
बॉलीवुड के कई एक्टर्स इन दिनों साउथ में डेब्यू कर रहे हैं और दोनों इंडस्ट्रीज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। लेकिन सुनील शेट्टी का मामला बिल्कुल उलटा है। उन्हें साउथ से लगातार फिल्में ऑफर हो रही हैं, फिर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। आखिर वजह क्या है? चलिए बताते हैं।

Thu, 27 Nov 2025 06:41 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सुनील शेट्टी मंगलोरियन हैं, लेकिन फिर भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि वह साउथ की फिल्में क्यों नहीं करते हैं तब उन्होंने बिना किसी झिझक के बताया कि साउथ की फिल्मों में अक्सर हिंदी इंडस्ट्री के हीरोज को विलेन के तौर पर कास्ट किया जाता है और ये बात उन्हें पसंद नहीं।

‘वे हिंदी हीरो को पावरफुल दिखाते हैं लेकिन…’

द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में सुनील ने कहा, “मेरे पास साउथ की फिल्मों के ऑफर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि वो हमें (हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स) को निगेटिव रोल ऑफर करते हैं। वे हिंदी हीरो को पावरफुल दिखाते हैं लेकिन विलेन के तौर पर और यही एक चीज मुझे उनकी पसंद नहीं है।”

‘एक फिल्म की थी वो भी इसलिए क्योंकि…’

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने रजनीकांत के साथ एक फिल्म सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि यह उनके लिए एक बकेट लिस्ट मोमेंट था। उन्होंने कहा, “मैंने रजनी सर के साथ एक फिल्म सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं उनके साथ काम करने चाहता था। पर्दे पर नजर आना चाहता था।”

‘मैंने एक छोटी तुलु फिल्म की है ताकि…’

सुनील ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने हाल ही में एक तुलु फिल्म की क्योंकि वह कर्नाटक की लोकल फिल्मों को सपोर्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा, “हाल ही में, मैंने एक छोटी तुलु फिल्म की है ताकि उस फिल्म को बढ़ावा दे सकूं जो सच में अच्छा कर रही है, इसका नाम जय है।”

