इसलिए डिप्रेशन में चले गए थे एक्टर निर्मल पांडे, कम उम्र में आया हार्ट अटैक और चली गई जान

बैंडिट क्वीन, इस रात की सुबह जैसी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर निर्मल पांडे को इस वजह से चले गए थे डिप्रेशन में। कई सालों तक रहे परेशान फिर हार्ट अटैक से चली गई जान। जानिए एक्टर के बारे में।

फिल्मी दुनिया में कई कलाकार आए और अपने किरदारों से छाप छोड़ गए। लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी रहे जिनकी जिंदगी जितनी चमकदार पर्दे पर दिखी, उतनी ही दर्दनाक पर्दे के पीछे रही। ऐसे ही एक नाम हैं एक्टर निर्मल पांडे का। निर्मल ने बैंडिट क्वीन, इस रात की सुबह नहीं और दायरा जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया। लेकिन अफसोस, निजी जीवन की उलझनों और करियर की ठोकरों ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि वह गहरे डिप्रेशन में चले गए और महज 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई।

निर्मल पांडे को मिली पहचान

10 अगस्त 1962 को नैनीताल में जन्मे निर्मल पांडे का असली नाम राजकुमार पांडे था। पढ़ाई-लिखाई के बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए नौकरी भी की, लेकिन एक्टिंग के जुनून ने उन्हें दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचाया। एनएसडी के बाद वह लंदन के थिएटर ग्रुप से जुड़े और हीर-रांझा जैसे नाटकों से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। फिर शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में विक्रम मल्लाह का रोल उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।

हालांकि, शुरुआती सफलता के बाद निर्मल का करियर उस उड़ान को बरकरार नहीं रख सका। उन्हें ज़्यादातर विलेन के किरदार मिलने लगे। कई बार मजबूरी में उन्होंने ऐसी फिल्में कीं, जो उनके कद के मुताबिक नहीं थीं। यही वजह रही कि धीरे-धीरे उनका मन टूटा और निराशा हावी होने लगी।