2 बच्चे, तमाम अवैध संबंध; बीवी जानती है एक्टर का सच, डिटेक्टिव का दावा- कई छोटी एक्ट्रेसस संग सोया

Wed, 5 Nov 2025 11:05 AM
प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या ने बॉलीवुड के एक्सट्रा मैरिटल का एक शॉकिंग केस बताया है। उन्होंने बताया कि यह कपल मिडिल एज का है। दो बड़े बच्चे हैं। कैमरे के सामने पति-पत्नी परफेक्ट दिखते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन शॉकिंग स्टोरी है। पति अपने से छोटी उम्र की लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। पत्नी ये बात काफी समय से जानती थी। अब बच्चों को पता चलने लगा तो उसके सब्र का बांध टूट गया। हालांकि पत्नी को फिजिकल चीटिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इमोशनल से।

खुलेआम चीट करता था पति

डिटेक्टिव तान्या सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में थीं। जब उनसे जब बॉलीवुड के एक्स्ट्रा मैरिटल केस के बारे में पूछा गया तो बोलीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे हैं लेकिन लोग उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। वे परफेक्ट इमेज चाहते हैं। एक कपल के बारे में बताऊंगी जो बहुत पुराने कपल नहीं हैं, मिडिल में हैं 2000 की शुरुआत में उनका रिश्ता हुआ होगा। पति एकदम खुलेआम चीट करता है। अपने से बहुत छोटी एक्ट्रेसस के साथ उन्होंने दो-तीन फिल्में की हैं। उनके छोटी एक्ट्रेसस के साथ केस निकले हैं। वह उन लोगों के साथ इन्वॉल्वड रहा और पत्नी को मालूम है। बच्चों को भी मालूम है। उनके इंडस्ट्री में ही दो बच्चे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि क्या चल रहा है। उनके पिता क्या करते हैं। कैमरे के सामने वे एकदम परफेक्ट हैं। परफेक्ट पति, परफेक्ट पत्नी। पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी है और पति देसी मुंडा है।

कैमरे पर परफेक्ट पति-पत्नी

तान्या आगे बताती हैं, दोनों कैमरे के सामने एक-दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहते हैं। पर पर्दे के पीछे वह कई औरतों के साथ सो चुका है। मुझे यह केस उनके एक मैनेजर से मिला था क्योंकि वाइफ को शक था और वह फ्रंट में नहीं आना चाहती थी। हमारे पास मैनेजर आए, हमने एक्टर की जासूसी की और पता चला कि उसके कई जगह रिश्ते हैं। वह दूसरी एक्ट्रेसस को काफी सारी चीजें देता था। वे लोग जो उसे देती थीं उसके बदले में। वाइफ को पता चला तो उसने एक्टर को लताड़ा। बोला कि डिटेक्टिव से पता किया है। एक्टर ने सब कुछ स्वीकार लिया।

काफी समय से पत्नी को था हिंट

तान्या ने बताया कि एक्टर की वाइफ को काफी समय से उनकी हरकतों से हिंट मिल रहा थ। अचानक से व्यवहार बदल जाना। आप बहुत ट्रैवल करने लग गए। फिल्म का शेड्यूल वहां नहीं है तो उनकी कहानी में भी कई झोल थे। एक्टर शूटिंग के बहाने लड़कियों के साथ सो रहा था। तब उसको शक हुआ और डिटेक्टिव हायर किया। तान्या बताती हैं कि ये केस उन्होंने अपने पिता के साथ सॉल्व किया था। बता दें कि तान्या के पिता जाने-माने प्राइवेट डिटेक्टिव बलदेव पुरी हैं।

नई लड़कियां कर लेती हैं कॉम्प्रोमाइज

तान्या बताती हैं, नई एक्ट्रेसस को काम चाहिए होता है और उन्हें गलत रास्ता चुनने में फर्क नहीं पड़ता। उनकी वाइफ ने शादी के 20 साल बाद तय किया कि इस मामले में डिटेक्टिव को डालना पड़ेगा। वाइफ को पता था कि इतने अफयेर्स हो रहे हैं। उनके लिए फिजिकल इंटीमसी होना चीटिंग नहीं थी। वह माफ करती रही लेकिन फिर सब्र का बांध टूट गया क्योंकि बच्चों को पता चलने लगा। शायद उनके लिए यह बात शर्मिंदगी वाली होगी। उनके लिए फिजिकल चीटिंग से ज्यादा इमोशनल चीटिंग ज्यादा मायने रखती थी। तान्या से पूछा गया कि इसके बाद क्या एक्टर ने कारनामे छोड़ दिए? इस पर वह बोलीं, जी उनके सामने तो छोड़ दिए। इसके बाद नहीं पता क्या हुआ।

