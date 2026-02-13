Hindustan Hindi News
बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने 1994 में रखा हॉलीवुड में कदम, मार्वल यूनिवर्स का भी रहा हिस्सा

Feb 13, 2026
बॉलीवुड के कई एक्टर्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने साल 1994 में अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म की। इसके बाद से वो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों फिल्मों में काम कर रहे हैं। 

बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही कैरेक्टर एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 1994 में हॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो हॉलीवुड के फेमस मूवी यूनिवर्स मार्वल का भी हिस्सा रह चुके हैं। क्या आप पहचान पाए एक्टर का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस एक्टर का नाम है हरीश पटेल।

1983 में आई मंडी से हिंदी फिल्मों में रखा कदम

हरीश पटेल का जन्म मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक था। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। हरीश पटेल की पहली हिंदी फिल्म थी श्याम बेनेगल की मंडी। साल 1983 में आई इस फिल्म में हरीश का छोटा सा रोल था, लेकिन उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से रोल को निभाया कि पहली ही हिंदी फिल्म के बाद वो नोटिस होने लगे।

मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में किया शानदार काम

पहली फिल्म में नोटिस होने के बाद ही उन्हें डकैत और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में काम मिला। हरीश पटेल अपनी ज्यादातर फिल्मों में एक निगेटिव किरदार निभाते ही नजर आए। हरीश पटेल को गुंडा, हत्या-द मर्डर (2004), लोहा, घातक, मैंने प्यार किया, मोहरा और अंदाज अपना-अपना जैसी फिल्मों में देखा गया।

हरीश पटेल

1994 में की पहली हॉलीवुड सीरीज

हरीश पटेल के काम को बॉलीवुड में खूब पसंद किया जा रहा था। इसी बीच हरीश पटेल ने हॉलीवुड की ओर अपना रुख किया। 1994 में आई एक अमेरिकन सीरीज फोर वेडिंग एंड अ फ्यूनर्ल में हरीश पटेल ने काम किया किया था। ये हरीश पटेल का पहला हॉलीवुड प्रोजेक्ट था। इसके अलावा भी हरीश पटेल ने कई अमेरिकी सीरज में काम किया।

हॉलीवुड फिल्म रन फैटबॉय रन में किया काम

2007 में हरीश पटेल ने हॉलीवुड की फिल्म रन फैटबॉय रन में काम किया। रम फैट बॉय रन फ्रेंड्स में रॉस का किरदार निभाने वाले एक्टर डेविड श्विमर का डायरेक्टर के रूप में डेब्यू था। हरीश पटेल का काम हॉलीवुड में भी पसंद किया गया। यही वजह रही कि हरीश पटेल को हॉलीवुड के पॉपुलर सिनेमेटिक यूनिवर्स मार्वल में भी काम मिला।

मार्वल यूनिवर्स का भी रहे हिस्सा

हरीश पटेल ने साल 2021 में आई मार्वल फिल्म इटर्नल्स में करुण पटेल का किरदार निभाया था। बता दें, हरीश पटेल ने फिल्मों में काम करने के साथ-साथ टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। उन्होंने वाघले की दुनिया, मालगुडी डेज और भारत एक खोज जैसे शोज में काम किया।

