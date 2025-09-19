Bollywood actor director Tinnu Anand says smoking weed enhance focus says bollywood mein kuch karte hain kuch nhi karte टीनू आनंद ने माना कि गांजे से बढ़ती है क्रिएटिविटी, बोले- 'बॉलीवुड में कोई-कोई…', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBollywood actor director Tinnu Anand says smoking weed enhance focus says bollywood mein kuch karte hain kuch nhi karte

टीनू आनंद ने माना कि गांजे से बढ़ती है क्रिएटिविटी, बोले- 'बॉलीवुड में कोई-कोई…'

बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर टीनू आनंद ने कहा कि ये बात सच है कि गांजा स्मोक करने से आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उससे फोकस बढ़ जाता है। टीनू आनंद ने इसके लिए एक इंग्लिश फिल्म का उदाहरण दिया। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:16 PM
share Share
Follow Us on
टीनू आनंद ने माना कि गांजे से बढ़ती है क्रिएटिविटी, बोले- 'बॉलीवुड में कोई-कोई…'

बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों के साथ काम कर चुके एक्टर और डायरेक्टर टीनू आनंद ने हाल में गांजे को लेकर बात की। उनसे पूछा गया कि आर्टिस्ट कहते हैं कि गांजा पीने के बाद काम करने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। टीनू ने कहा कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इंसान का फोकस एक जगह पर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि वो एक अलग किस्म का फोकस होता है।

गांजे से बढ़ती है क्रिएटिविटी

बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में टीनू आनंद ने माना की गांजा लेने के बाद आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी बढ़ती है। उन्होंने कहा, "क्योंकि सारे सेंसेज एक जगह जमा होकर फोकस करते हैं। जब ये होता है तो फोकस से आप जो क्रिएट करते हैं, वो भी एक अलग किस्म का फोकस हो जाता है। वो सच है।"

टीनू ने फिल्म का दिया उदाहरण

टीनू ने कहा, "एक फिल्म बनी थी ईजी राइडर। डायरेक्टर, कैमरामैन, दोनों एक्टर…सब ऐसिड ट्रिप पर पूरी पिक्चर बनी। आप पिक्चर का रिजल्ट देखिए, पागल कर देती है पिक्चर।" इसके बाद टीनू से पूछा गया कि बॉलीवुड में ये नहीं होता ना? उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कोई-कोई लोगों ने किया है, कोई-कोई लोगों ने नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि काम के वक्त कोई नहीं करता। प्राइवेट स्पेस में लोगों ने किया है।

टीनू ने कहा, “ये बुरी चीज है। साथ में अच्छी भी चीज है। अच्छी चीज ये है कि आपको मौका मिल जाता है कि आप फोकस करेंगे और आप जो क्रिएट करेंगे वो शायद एक मास्टरपीस हो।”

Bollywood News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।