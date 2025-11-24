Dharmendra Death News: धर्मेंद्र का निधन, कपिल शर्मा बोले- ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार अपने पिता को खो दिया

धर्मेंद्र

Dharmendra Death News Live Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुद इस बात की पुष्टि की है। हालांकि, अभी तक परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी, ईशा देओल, अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स के पवन हंस श्मशान घाट पहुंचने के वीडियोज सामने आ रहे हैं। वहीं सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

24 Nov 2025, 03:11:23 PM IST Dharmendra Passes Away Live Updates: कपिल शर्मा की भावुक श्रद्धांजलि कपिल शर्मा ने भारी मन से दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'अलविदा धर्मपाजी। आपका जाना बहुत दिल तोड़ने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दूसरी बार अपने पिता को खो दिया हो। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, वह हमेशा मेरे दिल और मेरी यादों में रहेगा। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि एक पल में किसी के दिल में कैसे बस जाना है। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। भगवान आपको अपने चरणों में जगह दे।'

24 Nov 2025, 03:05:20 PM IST Dharmendra Death News Live Update: सुनील शेट्टी ने बताई धर्मेंद्र की असली पहचान सुनील शेट्टी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा, "ताकत में भी नरमी, स्टारडम में भी सादगी, और हीरोइज्म में भी एक साफ-दिल इंसान… यही थी धरम पाजी की असली पहचान। दुनिया उन्हें ही-मैन कहती थी, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए वो सिर्फ एक बेहद गर्मजोशी से भरे, प्यार करने वाले इंसान थे। धरम पाजी की यही विरासत हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।"

24 Nov 2025, 03:01:54 PM IST Dharmendra Passes Away Live Updates: अक्षय कुमार हुए इमोशनल अक्षय कुमार ने लिखा, ‘बचपन से लेकर अब तक, धर्मेंद्र जी वो हीरो थे, जैसा हर लड़का बनना चाहता था… हमारी इंडस्ट्री के असली ही-मैन। पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा अपनी फिल्मों और उस मोहब्बत के जरिए जिंदा रहेंगे, जो आपने सबको दी। ओम शांति।’

24 Nov 2025, 02:54:55 PM IST Dharmendra Death News Live Update: प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वह सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं थे, बल्कि ऐसी शख़्सियत थे जिन्होंने हर भूमिका में अपनी सादगी, गहराई और अद्भुत आकर्षण भर दिया। अलग-अलग किरदारों को इतने दिल से निभाना ही उनकी खासियत थी, और यही वजह है कि वह करोड़ों लोगों के दिलों में बसते थे। उनकी विनम्रता, नम्र स्वभाव और इंसानियत ने उन्हें पर्दे से परे भी उतना ही प्रिय बनाया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाए उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत चाहने वालों के साथ हैं। ओम शांति।'

24 Nov 2025, 02:49:47 PM IST Dharmendra Passes Away Live Updates: अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे अनिल कपूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए अनिल कपूर मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पहुंचे हैं। वह अपनी कार से उतरे और बिना मीडिया से बातचीत किए सीधे अंदर चले गए।

24 Nov 2025, 02:48:08 PM IST Dharmendra Death News Live Update: जूनियर एनटीआर ने एक्टर को किया याद जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनकर मन बेहद दुखी है। जिस युग को उन्होंने गढ़ा, उसे कोई कभी नहीं बदल सकता। भारतीय सिनेमा में जो गर्मजोशी और अपनापन उन्होंने जोड़ा, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पूरे परिवार के साथ हैं।'

24 Nov 2025, 02:45:24 PM IST Dharmendra Passes Away Live Updates: एक्टर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे संजय दत्त सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन के अलावा संजय दत्त भी एक्टर को अंतिम विदाई देने श्मशान घाट पहुंचे हैं।

24 Nov 2025, 02:42:54 PM IST Dharmendra Death News Live Update: अजय देवगन ने दी श्रद्धांजलि अजय देवगन ने नम आंखों से अभिनेता धर्मेंद्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'धर्म जी के जाने की खबर ने दिल तोड़ दिया। उनकी गर्मजोशी, उदारता और मौजूदगी ने कलाकारों की पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया… और हमने उस इंसान को, जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया था। धर्म जी, शांति से विश्राम कीजिए। ओम शांति।'

24 Nov 2025, 02:39:33 PM IST Dharmendra Passes Away Live Updates: धर्मेंद्र के निधन की खबर सुन दुखी हुईं काजोल काजोल टूट गई हैं। उन्होंने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘अच्छे इंसान का असली मायने समझाने वाला एक और सितारा चला गया और दुनिया थोड़ी और गरीब हो गई। लगता है जैसे अब सिर्फ अच्छे लोग ही हमसे छिनते जा रहे हैं। धर्म जी दिल के बेहद साफ, हर किसी के चहेते और हमेशा प्यार देने वाले थे। धर्म जी, आपकी कमी हमेशा खलेगी। आत्मा को शांति मिले… ढेर सारा प्यार हमेशा।’

24 Nov 2025, 02:35:51 PM IST Dharmendra Death News Live Update: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे सलमान खान सलमान खान दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को अपना पिता मानते हैं। उनके निधन ने एक्टर को तोड़ दिया है। वे अपने पिता समान धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए पवन हंस श्मशान पहुंचे है।

24 Nov 2025, 02:32:21 PM IST Dharmendra Passes Away Live Updates: मधुर भंडारकर ने दी श्रद्धांजलि मधुर भंडारकर ने एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, “दिग्गज अभिनेमा धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया। वे भारतीय सिनेमा के असली ही-मैन थे। मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और हर बार वे बेहद जिंदादिल और हंसी-मजाक से भरे रहते थे। उनका अद्भुत योगदान एक युग का अंत है। भारतीय सिनेमा में उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। ओम शांति।”

24 Nov 2025, 02:30:27 PM IST Dharmendra News Live Update: शाहरुख खान पहुंचे पवन हंस सुपरस्टार शाहरुख खान भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंच गए हैं।

24 Nov 2025, 02:22:08 PM IST Dharmendra Death News: कियारा आडवाणी ने धर्मेंद्र को किया याद कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। उन्हें पोस्ट शेयर कर ही मैन को श्रद्धांजलि दी है।

24 Nov 2025, 02:17:52 PM IST Dharmendra News: धर्मेंद्र के परिवार के बारे में धर्मेंद्र अपने पीछे एक बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं। उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री हेमा मालिनी हैं। उनके कुल छह बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके दो बेटे- सनी देओल और बॉबी देओल व दो बेटियां- विजेता और अजीता हैं। वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं।

24 Nov 2025, 02:16:31 PM IST Dharmendra Death News Live Update: करीना कपूर ने दी श्रद्धांजलि करीना कपूर ने अपने दादा राज कपूर और धर्मेंद्र की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों एक-दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस फोटो के साथ एक दिल वाला इमोजी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा — ‘फॉरएवर इन पावर’ और ‘चढ़दी कला’।

24 Nov 2025, 02:10:44 PM IST करण जौहर का पोस्ट करण जौहर ने ही-मैन को भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'यह एक युग का अंत है… एक विशाल मेगास्टार… सिनेमा में हीरो की परिभाषा… बेमिसाल आकर्षण, बेहद हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले कलाकार। वह भारतीय सिनेमा के सच्चे लेजेंड थे, हैं और हमेशा रहेंगे… इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा चमकता रहेगा। लेकिन सबसे बढ़कर — वह बेहद नेक इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे प्यार करता था। उनके दिल में सबके लिए सिर्फ मोहब्बत और पॉज़िटिविटी थी। उनकी दुआएं, उनके गले लगाने का अंदाज़, उनकी गर्मजोशी… शब्दों में बयां नहीं हो सकती। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी खाली जगह बन गई है जिसे कोई भर नहीं सकता। धर्मजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास थे… एक विरासत। हम आपको हमेशा याद करेंगे, सर। आज आसमान सच में धन्य हो गया है। आपके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा एक सौभाग्य रहेगा। और मेरा दिल सिर्फ इतना कहना चाहता है — सम्मान, आदर और ढेर सारे प्यार के साथ…अभी न जाओ छोड़कर… दिल अभी भरा नहीं।'

24 Nov 2025, 02:00:16 PM IST श्मशान घाट पहुंचे सेलेब्स हेमा मालिनी, ईशा देओल, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और आमिर खान पवन हंस श्मशान घाट पहुंचने हैं।