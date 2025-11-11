Dharmendra Health Updates LIVE: धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे सनी देओल, टीम ने कहा- लंबी उम्र की कामना करें
संक्षेप: Dharmendra Health News LIVE: देओल परिवार के अनुसार, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस वक्त ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है।
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत नासाज है। वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं। उनकी दूसरी पत्नी, बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर फैंस को आश्वासन दिया है कि धर्मेंद्र की हालत में सुधार आ रहा है और वे धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे में फैंस और सेलेब्स धर्मेंद्र के जल्द ठीक होकर घर वापस लौटने की दुआ कर रहे हैं।
12:43 PM - सनी देओल की टीम का बयान
सनी देओल की टीम ने मीडिया से कहा, “सर (धर्मेंद्र देओल) की हालत में सुधार हो रहा है। उन पर इलाज का असर हो रहा है। आइए हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करें।” बता दें, इससे पहले हेमा मालिनी और ईशा देओल ने फैंस को अपडेट दिया था कि धर्मेंद्र ठीक हैं।
12:18 PM - पिता से मिलने पहुंचे सनी
सनी देओल और उनके बेटे- राजवीर और करण, धर्मेंद्र से मिलने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल के गेट पर खड़ी मीडिया ने उन्हें अस्पताल के अंदर जाते देखा है।
12:14 PM - हेमा और ईशा हुए स्पॉट
ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर तैनात पपराजी ने हेमा मालिनी और ईशा देओल को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा।
12:10 PM - बढ़ाई सुरक्षा
मंगलवार सुबह पुलिसकर्मियों को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल, जहां अभिनेता को भर्ती किया गया है, उसके बाहर देखा गया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।