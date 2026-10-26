अशोक कुमार की बेटियां भी थीं फिल्मों में एक्ट्रेस, नातिन बनी थी सलमान की मां, पहचानिए
बॉलीवुड एक्टर अशोक कुमार उर्फ दादामुनि की एक्ट्रेस बेटियों को जानते हैं आप? दामाद ने भी फिल्मों में खूब कमाया नाम। नातिन में निभाया सलमान खान की मां का किरदार, काजोल की दादी थी बहन।
बॉलीवुड एक्टर अशोक कुमार को इंडस्ट्री में दादामुनि के नाम से भी जाना जाता है। दशकों तक हिंदी फिल्मों पर राज करने वाले इस एक्टर को पहला सुपरस्टार और पहला ऐसा एक्टर माना जाता था जिसने हीरो के साथ विलेन के किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ी। दादामुनि की फिल्मों के बारे में तो बहुत कुछ छपा है। लेकिन क्या आप उनके बड़े परिवार के बारे में जानते हैं? मशहूर सिंगर किशोर कुमार उनके छोटे भाई थे, लेकिन उनका परिवार इससे बहुत बड़ा और सेलेब्रिटी से भरा था। बेटियों ने फिल्मों में करियर बनाने की कोशिश की। एक्टर दामाद ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। और नातिन बनीं सलमान खान की मां।
अशोक कुमार के भाई बहन
13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में अशोक कुमार का जन्म हुआ था। पिता कुंजल गांगुली पेशे से वकील थे और मां गौरी देवी एक हाउसवाइफ। अशोक कुमार अपने तीनों भाई-बहन में सबसे बड़े थे। बहन सती देवी जो बाद में एक्ट्रेस काजोल की दादी बनी। भाई अनूप और आभास जिन्हें दुनिया किशोर कुमार के नाम से जानती हैं। ये अशोक कुमार के भाई बहन थे। लेकिन उनके खुद के चार बच्चे हुए।
अशोक कुमार के चारों बच्चों ने कमाया नाम
अशोक कुमार ने 1938 में शोभा से शादी कर ली। इस शादी से उनके चार बच्चे हुए। बेटा अरूप कुमार जिसने 1962 में आई फिल्म बेजुबान में काम किया था। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। और इसी के साथ अरूप का फिल्मों में करियर भी। इसके बाद वो बिजनेस की दुनिया में लग गए। तीन बेटियां थीं जिनके नाम था भारती पटेल, रूपा वर्मा और प्रीति गांगुली ने कई फिल्मों में बतौर एक्टर, कॉमेडियन काम किया। अशोक कुमार की बड़ी बेटी भारती की बात करें तो उन्होंने पहली शादी मुंबई के मशहूर ओर्थोपेडिक डॉ वीरेंद्र पटेल से की थी। इस शादी से उन्होंने बेटे राहुल और बेटी अनुराधा पटेल को जन्म दिया। अनुराधा पटेल को आपने कई हिंदी फिल्मों में देखा होगा।
अशोक कुमार की नातिन बनी थी सलमान खान की मां
एक्ट्रेस ने 1983 में रिलीज हुई फिल्म लव इन गोवा से डेब्यू किया था। बाद में रेखा और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म इजाजत में उन्हें एक अहम रोल में देखा गया। इस फिल्म में अनुराधा।, माया नाम की लड़की के किरदार में थीं। इन्हीं पर सबसे मशहूर गानों में से एक 'मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है' फिल्माया गया था। अनुराधा पटेल ने फिल्म 'रेडी' में सलमान खान की मां का किरदार निभाया था। अशोक कुमार इनके नाना थे और ये नातिन।
बेटी रूपा और दामाद ने ऑडियंस को किया एंटरटेन
अशोक कुमार की दूसरी बेटी रूपा वर्मा ने भी एकाध फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस ने मशहूर एक्टर देवेन वर्मा से शादी की थी। एक्टर देवेन को आपने यादगार फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए देखा होगा। एक्टर ने मशहूर फिल्म अंगूर और गोलमाल में यादगार काम किया था। एक्टर देवेन वर्मा ने साल 2014 में दुनिया को अलविदा कह दिया था।
छोटी बेटी ने की कई फिल्में
अब हम बात करते हैं अशोक कुमार की सबसे छोटी बेटी प्रीति गांगुली की। प्रीति ने भी पिता की तरह फिल्मों में काम किया। साल 1974 में आई फिल्म धुंए की लकीर से प्रीति ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद फिल्म खेल खेल में, दिल्लगी, खट्टा मीठा, चोर के घर का चोर जैसी फिल्मों में काम किया। प्रीति को उनके कॉमिक किरदारों के लिए आज भी याद किया जाता है। ये अशोक कुमार का परिवार था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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