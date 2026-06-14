बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने 1 दिन में साइन की थीं 47 फिल्में, पहली ही फिल्म 6 महीने तक थी हाउसफुल

आज हम आपको बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने करियर में ऐसी सफलता देखी कि कभी एक दिन में 47 फिल्में साइन की थीं। पर फिर धीरे-धीरे इस एक्टर का स्टारडम गायब होता चला गया।

बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने करियर में अपार सफलता देखी, लेकिन समय के साथ वो एक्टर्स फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्टर की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता देखी, लेकिन फिर इस एक्टर की स्टारडम गायब होती चली गई। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उसने कभी एक दिन में 47 फिल्में साइन की थीं।

क्या आप पहचान पाए एक्टर का नाम? जिस एक्टर की बात हम कर रहे हैं, उन्हें आशिकी बॉय के नाम से जाना जाता है। इस एक्टर का नाम है राहुल रॉय। राहुल रॉय हाल ही में लाफ्टर शेफ्स के एक एपिसोड में नजर आए थे। इसी एपिसोड के दौरान करण कुंद्रा ने राहुल रॉय से पूछा कि क्या ये बात सच है कि उन्होंने एक दिन में 150 फिल्में साइन की थीं? राहुल रॉय ने न में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 150 नहीं बल्कि 47 फिल्में दी थीं। करण कुंद्रा और बाकी कंटेस्टेंट ये सुनकर हैरान रह गए कि राहुल रॉय ने 1 दिन में 47 फिल्में साइन की थीं।

क्यों आशिकी बॉय के नाम से फेमस हुए राहुल रॉय? राहुल रॉय को आशिकी बॉय का नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने एक इसी नाम की फिल्म की थी। ये राहुल रॉय की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि राहुल रॉय को आशिकी बॉय के नाम से ही जाना जाने लगा।

आशिकी बॉलीवुड की बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में राहुल रॉय के साथ एक्ट्रेस अनु अग्रवाल नजर आई थीं। राहुल रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी फिल्म आशिकी सिनेमाघरों में करीब 6 महीने तक हाउसफुल रही थी।

प्रोड्यूसर्स के पैसे करने पड़े थे वापस राहुल रॉय को आशिकी ने रातोंरात स्टार बना दिया था। राहुल रॉय के पास एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने 47 फिल्में साइन कर डालीं। हालांकि, राहुल ने ही एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास उतनी सारी फिल्मों का टाइम नहीं था इस वजह से उन्हें कम से कम 21 प्रोड्यूसर्स के पैसे वापस करने पड़े थे।

बिग बॉस के रह चुके हैं विनर राहुल रॉय बिग बॉस के पहले सीजन के विनर भी रह चुके हैं। बिग बॉस का पहला सीजन साल 2007 में आया था। राहुल रॉय ने अपने करियर में 28 से ज्यादा फिल्में कीं, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं पा सकेगी।