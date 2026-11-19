फिल्में के हिट होते ही स्टार्स देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाते हैं। आज हम आपको ये उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी पहली फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल हुई।

500 करोड़ क्लब अब में शामिल होना ये सिर्फ किसी फिल्म का हिट होना साबित नहीं करता, बल्कि एक एक्टर के स्टारडम की असली पहचान है। ये फिल्म दर्शकों के बीच स्टार्स को लेकर वो एक खास क्रेज पैदा करते हैं। फिल्में के हिट होते ही स्टार्स देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाते हैं। आज हम आपको ये उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी पहली फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल हुई। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट?

शाहरुख खान की फिल्म पठान 2023 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार लीड रोल में है। फिल्म पठान का बजट लगभग 250 करोड़ रुपये था। इसने दुनिया भर में लगभग 1,050 से 1,055 करोड़ रुपये का कुल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया।

बजरंगी भाईजान 17 जुलाई 2015 को रिलीज हुई है। इसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। इसकी कहानी वी. विजयेंद्र प्रसाद ने लिखी है और इसमें सलमान खान, हर्षाली मल्होत्रा, करीना कपूर खान तथा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिकाओं में हैं। बजरंगी भाईजान का बजट लगभग 90 करोड़ रुपये था। इसने दुनिया भर में लगभग 918 करोड़ से 922 करोड़ रुपये के बीच बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया।

साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म धूम 3 एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को विजय कृष्ण आचार्य ने लिखा और निर्देशित किया है। धूम 3 को आदित्य चोपड़ा ने निर्मित किया है। यह धूम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसमें आमिर खान मुख्य खलनायक और चोर की भूमिका में हैं। धूम 3 का बजट लगभग 175 करोड़ रुपये है। इसने दुनिया भर में लगभग 558 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ये आमिर के करियर की पहली 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म है।

अक्षय कुमार की रोबोट 2.0 साल 2018 की एक इंडियन साइंस फिक्शन (Sci-Fi) फिल्म है। इसका निर्देशन एस. शंकर ने किया है। यह 2010 की हिट फिल्म एंथिरन (रोबोट) का सीक्वल है। फिल्म में रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म '2.0' (रोबोट 2.0) का बजट 400 करोड़ से 600 करोड़ के बीच बताया गया है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 (2.0) ने दुनिया भर में ₹817 करोड़ से अधिक का कुल कारोबार किया है।

अजय देवगन अजय देवगन की हिंदी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे अभिषेक पाठक ने निर्देशित किया है और इसमें अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर की भूमिका में हैं। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 का बजट रिपोर्ट्स के अनुसार 110 करोड़ रुपये है। अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में कुल 588.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

रणबीर कपूर स्टारर एनिमल साल 2023 में रिलीज हुई, एक हिंदी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और इसमें रणबीर ने रणविजय सिंह की मुख्य भूमिका निभाई है। इस मूवी के लिए रणबीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' का बजट लगभग 180–200 करोड़ के बीच बताया गया है। रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 917 रुपये करोड़ रहा।