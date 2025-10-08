bobby deol younger son left studies, elder son doing this read बॉबी देओल के छोटे बेटे ने छोड़ दी पढ़ाई, बड़ा बेटा कर रहा है ये काम…फिल्मों में कदम रख सकते हैं देओल ब्रदर्स, Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉबी देओल के छोटे बेटे ने छोड़ दी पढ़ाई, बड़ा बेटा कर रहा है ये काम…फिल्मों में कदम रख सकते हैं देओल ब्रदर्स

बॉबी देओल ने हाल में बताया कि वो चाहते थे कि उनके दोनों बेटे पढ़ाई पूरी करें लेकिन उनका छोटा बेटा पढ़ाई छोड़ चुका है। बड़ा बेटा NYU में बिजनेस की पढ़ रहा है। दोनों फिल्मों में कदम रख सकते हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:33 PM
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड के लिए खबरों में बने हुए हैं। इस सीरीज में एक्टर ने अजय तलवार नाम के एक्टर का किरदार निभाया है। इसके अलावा हाल में एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे किए हैं। बॉबी देओल वैसे यो निजी जिंदगी जीना पसंद करते हैं लेकिन एक्टर के दोनों बेटे आर्यमन और धरम अक्सर खबरों में बने रहते हैं। अब बॉबी ने अपने बेटों के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उनका छोटा बेटा धरम पढ़ाई छोड़ चुका है।

बेटे ने छोड़ी पढ़ाई

रेडियो नशा के साथ बातचीत में बॉबी देओल ने बताया कि वो चाहते थे कि उनके दोनों बेटे पढ़ाई पूरी करें। बॉबी ने कहा, "मैं चाहता था कि मेरे बेटे पढ़ाई करें, मेरे छोटे बेटे ने 12 वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। लेकिन मेरा बड़ा बेटा उन सभी कॉलेज में सेलेक्ट हुआ जिसमें उसने अप्लाई किया था। और उसे NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन ले लिया। मुझे कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन जब मैं लोगों को बताया था कि मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कहते थे कि ये कितना शानदार कॉलेज है। मैं सोचता था कि अच्छा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।”

धरम को है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट

बता दें, बॉबी देओल ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी तरह उनके बेटे भी फिल्मों के बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन अभी वो छोटे हैं। आगे आने वाले समय में दोनों शो बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनका छोटा बेटा धरम वीडियो, एडिटिंग, शूटिंग, फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखता है। उसे एक सीन के बैकग्राउंड और टेक्निकल चीज़ों की समझ है। तो आने वाले दिनों में आर्यमन और धरम फिल्मों में काम करते दिख सकते हैं।

