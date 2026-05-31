बॉबी देओल ने की करियर के बुरे दौर की बात, बोले-जिस प्रोडक्शन हाउस से की बात उसी ने कर दिया रिप्लेस
बॉबी देओल ने हाल में अपने करियर के बुरे दौर के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि कैसे उन्हें फिल्म जब वी मेट से रिप्लेस कर दिया गया था। उन्होंने ही प्रोडक्शन हाउस से फिल्म के लिए बात की थी।
बॉबी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बंदर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फिल्म जल्द रिलीज हो रही है। लेकिन उससे पहले बॉबी देओल ने अपने फिल्मी करियर पर खुलकर बात की। बॉबी देओल का फिल्मी सफर शुरुआत में तो अच्छा रहा। लेकिन एक ऐसा भी दौर आया जब वो पिछड़ते चले गए। काम मिलना कम हो गया। कई बड़े प्रोजेक्ट्स से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इस लिस्ट में उनकी झोली में आई फिल्म जब वी मेट भी थी। बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। बॉबी देओल को इसी दर्द ने एक अच्छा एक्टर बनने में मदद की।
बॉबी देओल का बुरा दौर
टीवी शो आपकी आपकी अदालत में बॉबी देओल ने अपने करियर के उस बुरे दौर के बारे में बात की जब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। एक्टर ने बताया कि फिल्म जब वी मेट से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था।एक्टर ने कहा इस फिल्म के लिए उन्होंने जिस प्रोडक्शन हाउस के बात की थी। बाद में उसी प्रोडक्शन हाउस ने किसी दूसरे हीरो के साथ फिल्म को बना लिया। उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया।
इम्तियाज अली का काम आया था पसंद
बॉबी देओल ने बताया कि उन्हें डायरेक्टर इम्तियाज अली का काम फिल्म सोचा ना था की शूटिंग के समय से ही पसंद था। उन्होंने कुछ रफ कट देखे थे जिसे देखने के बाद उन्हें इम्तियाज अली के टैलेंट पर बहुत भरोसा हो गया था। इस बारे में बात करते हुए बॉबी देओल ने कहा, ‘ये स्टोरी अब खत्म हो चुकी है और हम अच्छे दोस्त हैं। मेरा दिल टूटा था क्योंकि मुझे उस समय अपने करियर के लिए इस तरह की फिल्म की जरूरत थी। मुझे इम्तियाज के टैलेंट पर फिल्म सोचा ना था के दौरान से भरोसा था मैंने कुछ रफ कट देखे थे।मुझे लगा ये शानदार डायरेक्टर है, इनके साथ काम किया जाना चाहिए।’
शाहिद कपूर ने किया था बॉबी देओल को रिप्लेस
बॉबी देओल ने कहा, ‘हम दोनों ने फिल्म बनाने का फैसला किया। लेकिन जब आपकी मार्किट में पोजीशन अच्छी नहीं हो तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। तो समय जाता रहा और हम फिल्म को स्टार्ट करने के बारे में सोचते रहे। जिस प्रोडक्शन हाउस से मैंने बात की थी। उन्होंने इम्तियाज अली को एक महंगा डायरेक्टर बताया। लेकिन फिर उसी प्रोडक्शन ने इम्तियाज अली, करीना कपूर के साथ वही फिल्म बना ली।’ बॉबी देओल ने कहा कि इस फिल्म से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। फिल्म के हीरो थे शाहिद कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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