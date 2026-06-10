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उस दिन सोफे पर बैठे थे धर्मेंद्र… डेथ से पहले का वो पल बॉबी देओल के दिमाग में आज भी चलता है

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र की डेथ के बाद पहली बार अपने दुख पर खुलकर बात की है। एक्टर ने बताया कि कैसे पिता की डेथ से कुछ हफ्तों पहले का वो सीन उनकी आंखों से नहीं हटता। उन्हें खालीपन और दर्द से बाहर निकलने में महीने लग गए।

उस दिन सोफे पर बैठे थे धर्मेंद्र… डेथ से पहले का वो पल बॉबी देओल के दिमाग में आज भी चलता है

पिता धर्मेंद्र की डेथ के बाद बॉबी देओल ने पहली बार अपने दर्द और उस खालीपन के बारे में बात की है। एक्टर ने हाल में बताया कि कैसे पिता के जाने के बाद कुछ महीनों तक वो खालीपन, कमजोरी और बेचैनी से गुजर रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे वो वो इस सदमे से निकल पाए कि अब उनके पिता साथ नहीं है। अब धर्मेंद्र की यादें ही बॉबी देओल की ताकत बन गई है। लेकिन डेथ से पहले का एक दृश्य आज भी बॉबी देओल के दिमाग में चल रहा है।

धर्मेंद्र की डेथ के बाद सदमे में गुजरे महीने

बॉबी देओल ने हाल में रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में पिता की मौत के बाद के सर्द के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया कि वो अब भी अपनी जिंदगी में धर्मेंद्र की मौजूदगी को महसूस करते हैं। बॉबी कहते हैं, ‘अपने किसी इतने खास को खोना आपको हमेशा के लिए बदल देता है। शुरुआत में मुझे बहुत कमजोरी, खालीपन और बेचैनी महसूस हुई। ये सब कुछ महीनों तक हुआ। लेकिन फिर जब मैं उनके बारे में ज्यादा सोचता मुझे हिम्मत मिलती। उनसे जुड़ी सभी खूबसूरत यादें मुझे हिम्मत देने लगीं, प्रोत्साहित करने लगीं।’

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bobby deol with dharmendra

पिता की यादें उन्हें दर्द दे रही थीं

बॉबी ने आगे कहा कि पिता की यादें जो उन्हें दर्द दे रही थीं, कुछ समय बाद उसी से उन्हें हिम्मत मिली। एक्टर ने कहा कि वो अपने पिता की डेथ के बाद भी उनके साथ एक बहुत मजबूत कनेक्शन फील करते हैं। उन्होंने कहा कि पिता की यादें ही उनसे पूछती हैं कि मैं काम पर जा रहा हूं या नहीं। ये शब्द उनके दिमाग में बार-बार रीप्ले होते रहते हैं। बॉबी देओल ने कहा कि वो 89 साल के थे और काम करना चाहते थे। शायद वो मुझे ये याद दिलाना चाहते हो कि खुद को पुश करना चाहिए।

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वो सीन आज भी दिमाग में चलता है

बॉबी देओल ने पिता की एक खास याद शेयर की जो उनकी डेथ से कुछ हफ्ते पहले की है। बॉबी कहते हैं कि डेथ से कुछ हफ्ते पहले वो सोफा पर बैठे थे और उन्होंने मुझे पुकारा 'बॉब'। मैं जवाब दिया और वो मुस्कुराए। वो 89 साल के थे। ये पल मेरे दिमाग में बार-बार चलता है।' बॉबी ने आगे कहा, ‘मैं उन्हें महसूस करता हूं।’

अब पिता की यादों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं बॉबी

बता दें, 24 x नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया था। एक्टर की डेथ के बाद परिवार एक दूसरे की हिम्मत बनकर खड़ा रहा। बॉबी देओल अपने पिता के सबसे करीब थे। पिता को खोने के बाद उन्हें महीने लग गए उस दर्द से बाहर निकलने में।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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